Video : Así reaccionó Maluma después de que una mujer le intentará coger las partes íntimas

La reacción del cantante

Al darse cuenta de las intenciones de la seguidora, Maluma rápidamente utilizó su mano para evitar que la mujer llegara a su cometido. Además, el personal de seguridad también reaccionó para protegerlo. En un principio, el paisa puso cara de serio y le advirtió que esa acción no estaba bien, pero poco después se tomó con risa la situación y sonrió mientras seguía su camino.

El hecho no ha pasado desapercibido en redes sociales, por lo que el video rápidamente se volvió viral y desató diferentes reacciones entre los usuarios y seguidores del cantante. A través de X, antes Twitter, una cuenta mostró su rechazo por lo sucedido y aseguró que eso era acoso.

“Maluma lo manejó con mucha altura, pero esto es acoso y que sea famoso no significa que esté bien que lo toquen sin su permiso”, escribió el internauta, publicación que ha superado los 20 mil me gusta.

Maluma lo manejó con mucha altura pero esto es acoso y que sea famoso no significa que esté bien que lo toquen sin su permiso https://t.co/6bS6BbW3BH

“Una sonrisa que me durará toda una vida”: Maluma vivió emotivo momento y no pudo contener sus lágrimas

Contexto: “Una sonrisa que me durará toda una vida”: Maluma vivió emotivo momento y no pudo contener sus lágrimas

“El Madison Square Garden se vistió de tricolor anoche. Me levanté con una sonrisa que me durará toda la vida. Gracias New York, gracias latinos, esto apenas comienza”, escribió.