Video: Beyoncé sorprendió con su saludo a Shakira en pleno concierto

Aunque no se conoce con certeza si Shakira realmente estaba en el concierto de la ex integrante de Destiny’s Child, sí se confirma que algo tuvo que ver para que le recordara a la cantante y la mencionara en pleno concierto.

En redes los fanáticos de ambas cantantes no dejaron pasar el momento y dejaron sus comentarios: “Esto a mí me da vida. Mis dos adoradas reinas Beyoncé y Shakira. Denme más de esto”, “Shakira fue mencionada por Beyoncé porque leyó su nombre a través del cartel que hizo un fan”, “Shakira no asistió, los fans le gritaron el nombre de Shakira y ella solo la nombró porque siempre ha dicho que la admira. Es todo”, “Beyoncé también ama a Shakira”, “Bueno, realmente no se sabe si Shak asistió o no, eso está en duda, pero igual que lindo que B la nombrara”, entre otros.