Video | Este fue el día en el que Shakira concursó en Viña del Mar y no ganó

El Festival Internacional de la Canción es uno de los más conocidos a nivel mundial, pues compiten varios artistas pocos conocidos y de diferentes países, por premios monetarios y la gaviota de plata. En este evento también se lleva a cabo un concurso de canto que se divide en dos categorías diferentes, ‘La competencia folclórica’ y ‘La competencia internacional’, donde se premia la mejor canción y al mejor intérprete.

Durante el evento, por Colombia han participado varios artistas; entre los más conocidos está Carolina Sabino, quien en 1999 participó interpretando el tema ‘El aguacero’ y ganó dos gaviotas de plata. Asimismo, el grupo del Pacífico ‘Herencia de Timbiquí' fue elegido como ‘Mejor Intérprete’ de música folclórica en 2013 con la canción ‘Amanecé’.

La artista colombiana ha logrado la cima del éxito en el ámbito musical con el pasar de los años. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Otra reconocida artista que también participó en el evento, pero no llegó lejos, fue Shakira. La artista colombiana no logró convencer al jurado con su presentación; sin embargo, este no fue un obstáculo para ella, pues hoy en día es una de las artistas las reconocidas e influyentes a nivel mundial.

Así fue la presentación de Shakira en Viña del Mar

Con tan solo 16 años, Shakira llegó al concurso de la canción del Festival de Viña del Mar para interpretar una canción compuesta por ella misma, conocida como ‘Eres’. Durante la presentación, Shakira intentó seducir al público y al jurado en dos oportunidades, pero en ambas estuvo algo desafinada y no logró ganar. En su momento, el ganador del concurso fue el representante de Italia, Claudio Cirimele.

En ese entonces, Shakira solo logró posicionarse en el tercer lugar. Pero años más tardes, volvió a Viña del Mar, pero como una artista invitada.

El curioso pedido que le hizo una maestra de colegio a Shakira por su exitosa canción junto a Bizarrap

Ya han pasado varias semanas desde el momento en el que la estrella colombiana Shakira lanzó su más reciente sencillo con el productor argentino Bizarrap. La canción, a modo de tiradera, fue relacionada con los sentimientos de la barranquillera, en donde figuró su expareja sentimental Gerard Piqué y la ahora novia del exfutbolista, una joven llamada Clara Chía.

Entonces, conforme pasa el tiempo, la creatividad por parte de los internautas de las diferentes partes del mundo parece no terminar. Algunos le dieron sonidos de salsa, merengue o rock a la composición de Shakira y Bizarrap, mientras que otros hicieron acústicos de la misma.

Shakira se presenta en el escenario durante el Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show en el Hard Rock Stadium el 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Asimismo, Sessions Vol. 53, como se titula el sencillo, no solo se impregnó en la mente de los millones de adultos seguidores de Shakira, sino que también los más pequeños se aprendieron toda la letra que la colombiana adornó con su voz.

En resumen, Shakira es una de las artistas que, pese a años de carrera profesional, sigue tomando la delantera en el gremio musical y su vigencia permanece intacta. Ahora, de nuevo, el famoso sencillo volvió a ser tendencia, pero en esta oportunidad todo estuvo bajo las declaraciones que dio una maestra latina. En un video se puede escuchar la solicitud de la pedagoga infantil, quien pidió a la estrella barranquillera una interpretación cantando las tablas de multiplicar.

“Mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”, cantaron en coro los pequeños alumnos.

Por ello, la maestra procedió a hacerle la singular petición a Shakira, tras notar que la mayoría de sus estudiantes se aprendieron rápido y sin problema la canción, pero lo mismo no pasa con las tablas de multiplicar.