El exfutbolista no empezó con el pie derecho su relación con Clara Chía.

Gerard Piqué no habría generado una buena imagen a sus nuevos suegros. ¿Lo rechazan?

Desde que se conoció la noticia sobre la ruptura entre Shakira y Piqué debido a la infidelidad del exfutbolista con una joven de 23 años llamada Clara Chía, las críticas y los ojos de la prensa mundial han estado sobre ellos.

Clara Chía y Piqué son perseguidos por la prensa. Europa Press Reportajes / Europa Press 02/2/2023 - Foto: Europa Press

Shakira dio a conocer varios detalles de cómo se había enterado de la relación de su ex con la mujer que trabajaba con él en su empresa Kosmos. Fue a través de la música que la colombiana poco a poco ha ido destapando lo sucedido. canciones como Te felicito, Monotonía y Music Sessions # 53 han dejado a la luz que fue el catalán quien falló a su pareja, con la que compartió casi 12 años y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha.

Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos por 12 años y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha. - Foto: Corbis via Getty Images

Ahora la joven Clara Chía es quien se muestra muy feliz y contenta de pasar a ser la novia oficial del exdefensa, pues este ya hizo su primera publicación en redes sociales mostrando el romance que sostiene con ella. Unos meses antes, se filtraron algunas fotografías de Chía compartiendo con los padres de Piqué y muy cercana al círculo del empresario. Aunque en las imágenes no se veía muy cómoda la madre del exfutbolista con la presencia de la joven, Chía se notaba feliz e intentando hacer su mayor esfuerzo para caerles bien a sus suegros.

Contrario sucedió con los nuevos suegros de Piqué, es decir, los padres de Clara, quienes también tuvieron la oportunidad de compartir con él en las celebraciones navideñas, pero al parecer las cosas no habrían salido del todo bien, pues ellos no lo aceptaron del todo, ya que no dio una buena impresión.

Los medios españoles indicaron que el catalán conoció a la familia de su novia el pasado 26 de diciembre de 2022 en una cena a la que fue invitado y allí no logró encajar con sus suegros, por lo que ellos no aceptan el noviazgo de su hija con el empresario. Y es que la sensación que tuvieron ellos fue que el exdefensa tiene una actitud de querer llamar la atención todo el tiempo y ser extrovertido, cosa que no les agradó para nada a los padres de Clara.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano. Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

Otra de las cosas que se conoció es que se oponen a esta relación porque no están de acuerdo en que su hija esté expuesta a tanto acoso por parte de la prensa nacional e internacional. Para ellos, la culpa de que esto suceda es totalmente de Gerard Piqué por empezar una relación sin terminar y dejar claro su situación con la colombiana Shakira.

A diferencia de William Mebarak y Nidia Ripoll, los padres de la barranquillera, quienes aseguraban que él era un gran padre y lo querían mucho, parece que no sucede igual con su nueva familia.

Un nuevo obstáculo más que deben afrontar Piqué y Clara Chía, además de los miles que ya cargan debido a la forma como se dio a conocer su vínculo amoroso y por el que son atacados constantemente no solo por la prensa en todo el mundo, sino por millones de fanáticos de Shakira, quienes no le perdonan al exdeportista la actitud que tuvo con ella y lo que hizo al dejar a sus pequeños por irse con otra mujer.

Cabe resaltar que se rumoró que Gerard Piqué no solo le habría sido infiel a la colombiana, sino también a Clara con una joven abogada llamada Julia Puig, y por eso la actual pareja del español lo habría forzado para hacer pública su relación y mostrar esas fotos en sus redes sociales. Ella ya le había dado un ultimátum de que no iba a ser una más y tampoco seguiría aceptando las indirectas y los ataques de Shakira por medio de sus canciones.