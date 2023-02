El curioso pedido que le hizo una maestra de colegio a Shakira por su exitosa canción junto a Bizarrap

Ya han pasado varias semanas desde el momento en el que la estrella colombiana Shakira lanzó su más reciente sencillo con el productor argentino Bizarrap. La canción, a modo de tiradera, fue relacionada con los sentimientos de la barranquillera, en donde figuró su expareja sentimental Gerard Piqué y la ahora novia del exfutbolista, una joven llamada Clara Chía.

Entonces, conforme pasa el tiempo, la creatividad por parte de los internautas de las diferentes partes del mundo parece no terminar. Algunos le dieron sonidos de salsa, merengue o rock a la composición de Shakira y Bizarrap, mientras que otros hicieron acústicos de la misma.

Asimismo, Sessions Vol. 53, como se titula el sencillo, no solo se impregnó en la mente de los millones de adultos seguidores de Shakira, sino que también los más pequeños se aprendieron toda la letra que la colombiana adornó con su voz.

Tras mencionar a Casio en su canción, las ventas aumentaron tres veces, según su coordinador de marketing de relojes para América Latina. - Foto: Youtube

En resumen, Shakira es una de las artistas que, pese a años de carrera profesional, sigue tomando la delantera en el gremio musical y su vigencia permanece intacta. Ahora, de nuevo, el famoso sencillo volvió a ser tendencia, pero en esta oportunidad todo estuvo bajo las declaraciones que dio una maestra latina. En un video se puede escuchar la solicitud de la pedagoga infantil, quien pidió a la estrella barranquillera una interpretación cantando las tablas de multiplicar.

No hay duda de que Sessions Vol. 53 se viralizó por todos los rincones de internet, hasta el punto en el que llegó a los salones de clase. En esta oportunidad, un grupo de niños estudiantes quedaron grabados en un clip que los mostró cantando al pie de la letra el tema musical; de hecho, varios de los menores se pararon a bailar e imitar los movimientos de la colombiana, famosa por mover sus caderas y dar shows con coreografías incluidas.

Shakira se presenta en el escenario durante el Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show en el Hard Rock Stadium el 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

“Mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”, cantaron en coro los pequeños alumnos.

Por ello, la maestra procedió a hacerle la singular petición a Shakira, tras notar que la mayoría de sus estudiantes se aprendieron rápido y sin problema la canción, pero lo mismo no pasa con las tablas de multiplicar.

Las palabras puntuales de la profesional de la educación fueron: “Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así se las aprenden”.

Enseguida, las manifestaciones de las docentes fueron atendidas por los internautas, quienes se encargaron de viralizar masivamente el clip y comentaron: “Mis sobrinos de 4 y 5 también la bailan y cantan con sus amiguitos”; “Los estudiantes sacando 100 sobre 100 en música”; “Me encanta muchísimo”; “Shakira es la cantante de todas las generaciones”.

No obstante, luego de permanecer el fragmento en Twitter, en el perfil de @Dabor01, fue eliminado, la principal razón de ello podría haber sido porque se trató de una grabación con niños dentro de una institución educativa y se necesitarían permisos para ello.

Shakira y Karol G: filtran frases de la nueva colaboración de las colombianas

El próximo 24 de febrero será una de las fechas más importantes en el calendario musical de Colombia, todo porque ese día saldrá a la luz el nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, con un bombazo de temas de los cuales ya se han podido escuchar Provenza, Gatúbela, Cairo y X si volvemos, todos exitazos que han entrado directo a los primeros lugares de las listas y las emisoras mundiales.

Shakira y Karol G son la muestra de que ya las mujeres no lloran por amor sino que facturan con la tusa. - Foto: Instagram

Pero hay una canción en especial que hace este álbum sea épico y es el sencillo Te quedó grande, que no solo tendrá la voz de la paisa, sino también la de la barranquillera Shakira; una colaboración que millones de fanáticos de las dos cantantes han estado esperando desde que las dos mujeres se han convertido en las exponentes femeninas colombianas más importantes de la industria.

“Al menos conmigo yo te mantenía bonito”, sería una de las frases que cantaría la paisa en esta nueva canción. Y “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”, es otra de las frases filtrada que sí o sí interpretará Shakira.