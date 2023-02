“No mediste las consecuencias”: le dicen a Shakira tras el éxito de su tema contra Piqué, cantado por niños

No hay día que el nombre de la artista colombiana Shakira no deje de acaparar la atención en las diferentes plataformas digitales, ya que pese a que terminó su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, la dupla de artistas siguen dando para hablar por montones.

La ruptura entre la barranquillera y el catalán ha sido llamada como una de las más polémicas en el mundo del entretenimiento. Además, recientemente, Piqué apareció caminando y hablando a la prensa española con su nueva novia, Clara Chía.

Entonces, los internautas se encargaron de posicionar tanto a Shakira como a Gerard, pero el protagonismo recayó sobre la canción Music Sessions #53 que lanzó la colombiana hace unas semanas al lado del compositor argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap.

Este es el post promocional de Music Sessions #53. - Foto: Sony Music

En dicha composición musical, Shakira cantó estrofas a manera de indirecta para Piqué y su joven novia, las cuales fueron llamadas como “indirectas muy directas”. Ahora, días después, el tema sigue siendo reproducido y en las redes sociales abundan videos al respecto.

Precisamente, entre lo más nuevo de las plataformas de interacción social, en TikTok se subió un fragmento viral en el que un grupo de niños se dejó contagiar por la letra de Music Sessions #53. En efecto, los internautas escribieron todo tipo de comentarios.

“Shakira esto ya llegó muy lejos, no mediste las consecuencias”, se lee en el popular video en el que niños, de diferentes edades, disfrutan del éxito de la colombiana y el argentino, mientras juegan.

Las ventas de Casio aumentaron tres veces, luego del reciente éxito de Shakira, según el coordinador de marketing de relojes para América Latina. - Foto: Youtube

Los menores de edad se encontraban jugando y saltando en un espacio temático lleno de luces neón y con un show láser, pero lo que causó el revuelo en las redes es que todos cantaron a la perfección el éxito de Shakira y Bizarrap.

“Esto es pa’ que te mortifiques, mástique y trague, trague y mástique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-piqué”, entonaron en coro los niños.

A días de la publicación del singular video, que se convirtió en tendencia, ya cuenta con más de 19 millones de reproducciones, ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“El chisme durará un par de generaciones”; “Hasta los niños remarcan más el Piqué xd”; “Clara Chía, sus hijos y los hijos de sus hijos lo recordarán muy felices... 😂”; “¿Por qué le gusta tanto a los niños?, mi hija tiene dos años y todo el día la canta”; “Shakira eres grande entre todas las generaciones, yo soy de la generación de los 90″; “Parece un himno mundial”, se lee en la red social china TikTok.

Esta es la recopilación del inusual momento que quedó grabado, cuando un grupo de niños cantaron a todo pulmón un par de frases de Music Sessions #53:

Filtran audio de supuesta colaboración de Shakira con Manuel Turizo

Éxito tras éxito, Shakira ya sorprendió a una buena parte de quienes la siguen, pero también a los fanáticos del deporte del balompié.

Ahora, todo parece indicar que la figura pública se encuentra lista para mostrar al mundo el que sería su nuevo sencillo al lado del joven, también colombiano, Manuel Turizo.

La dupla de artistas podrían estar lanzando un sencillo musical juntos. - Foto: Instagram: @shakira / @manuelturizo

Lo anterior porque a través de una publicación en redes, Dímelo King subió el que sería el primer adelanto de la colaboración entre la dupla de artistas. Este perfil es de alta influencia, ya que contiene entrevistas y pódcast con reconocidos rostros de la farándula.

“Me llegó este audio!! Mi fuente NO FALLA y me dicen que este audio podría ser la colaboración entre las dos ESTRELLAS COLOMBIANAS @shakira @manuelturizo ¿te gustaría verlos juntos?”, se lee en Instagram.

La publicación tiene tres fragmentos y en el último se puede escuchar algunas estrofas de la posible colaboración entre los cantantes.

En el audio que se filtró, apareció la voz de Shakira cantando: “Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

Por ahora, no se sabe si el que sería el nuevo tema de Shakira es otra bomba contra Piqué o, por el contrario, ya dejó a un lado la separación con el exdefensa del Barcelona F.C.