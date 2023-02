Marco Antonio Solís lanzó crítica a Shakira por su canción junto a Bizarrap

La cantante colombiana Shakira lanzó junto al productor argentino, Bizarrap, una canción donde le ‘dio con toda’ a su exesposo, el español Gerard Piqué y a la novia de este, Clara Chía.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena; tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, se escucha cantar a Shakira en una parte de la canción que completa, por el momento, más de 250 millones de reproducciones, tan solo en YouTube.

Teniendo en cuenta la acogida que ha tenido la canción de Shakira junto a Bizarrap a nivel mundial, quien recientemente se pronunció fue el cantante mexicano Marco Antonio Solís.

Shakira y el argentino Bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

El artista, quien se ha ganado el cariño del público con temas como ‘Tu Cárcel’ y ‘Si no te hubieras ido’, cuestionó la canción en la que Shakira hizo catarsis frente a su historia con el exfutbolista español Piqué, el padre de sus dos hijos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció, Solís dijo que, en lo personal, no ventilaría algo de esa manera.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, indicó el artista.

No obstante, destacó que muchas mujeres se han sentido identificadas con la canción de la artista colombiana.

“Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero, yo personalmente no sé si lo haría, no es mi perfil”, agregó.

Shakira 'se fue con toda' contra el exjugador Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

En días pasados, Shaila Dúrcal, hija de la cantante fallecida Rocío Dúrcal, se mostró a favor del exjugador Piqué. Lo hizo en medio en un programa de televisión español titulado Plan de tarde.

En este, Shaila consideró que no era correcto exponer la vida privada en una canción, como según ella lo hizo la cantante colombiana Shakira.

“Me ha caído bien lo del Twingo (...) He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto (Music Session #53) a mí personalmente no me gusta”, dijo la hija de Rocío Dúrcal en el programa citado anteriormente.

Entretanto, Carmen Morales, hermana de Shaila, se mostró a favor de Shakira.

“A mí me ha encantado, es una mujer empoderada que tiene todo el derecho de quejarse”, dijo puntualmente Carmen.

Bizarrap, quien aparece junto a Shakira en la nueva canción, se hizo en las plazas y tarimas argentinas. - Foto: Getty Images

“Tan bonita tu hija”

Cada día, las historias sobre la expareja de famosos abundan, mucho más luego de que la semana pasada Piqué subió una fotografía con su joven novia, Clara Chía. Desde ese momento, la opinión pública no ha dejado de estar al tanto de cualquier interacción que se dé en las redes sociales, primordialmente con dicha instantánea.

Han sido varias las razones por las que, supuestamente, el español subió la foto. Para algunos, Gerard quiso demostrar por completo la relación oficial que tiene con la Clara, mientras que para otros él solo lo hizo para evadir la atención que recayó en su mamá, la señora Montserrat Bernabeu, después de que se difundió un video en el que parece como si hubiese callado a Shakira.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Sea cual sea la razón, lo cierto es que la atención no deja de caer en la polémica separación, la cual ha sido de total interés para una buena parte de seguidores colombianos.

En ese orden de ideas, en la fotografía de Piqué y Chía abundan los comentarios de los colombianos que apoyan a la artista barranquillera, además, hubo uno de ellos que fue escrito por el influenciador ‘JuanDa’ y que, días después, lidera la lista de puntos de vista por la inusual reacción que consignó el creador de contenido.

Puntualmente, el joven dio a entender que parece como si Clara Chía fuese la hija de Gerard, en vez de su novia.

Juanda - Foto: Instagram @juandam___

Con más de 400 mil ‘me gusta’ y miles de respuestas, JuanDa se llevó una buena parte de la atención de los seguidores del exfutbolista y los usuarios en general, pues el colombiano comentó: “Tan bonita tu hija 😻”.

Al ser un punto de vista singular, y a la vez humorístico, cada vez el comentario sigue subiendo en números de interacciones digitales.