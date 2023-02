Laura Acuña se sinceró y destapó su opinión sobre la nueva canción de Shakira: “Es un ser humano y necesita hacer catarsis”

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión nacional, debido a la extensa trayectoria que ha cultivado en los medios por más de 15 años. La santandereana logró avanzar en su carrera, formando parte de distintos proyectos informativos, de entretenimiento y de estilo de vida.

Laura Acuña, una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana. - Foto: Cuenta de Instagram @lauraacunaayala

Con el pasar del tiempo, la también modelo cautivó con su belleza, su talento frente a las cámaras y sus ideas para otros formatos como La sala de Laura Acuña, donde comenzó a entrevistar a todo tipo de figuras públicas. De igual forma, en estos escenarios digitales la bumanguesa despertó curiosidad sobre su vida privada y las opiniones que tenía con respecto a todo tipo de temas.

Recientemente, Acuña estuvo como invitada en Desnúdate con Eva Rey, donde aprovechó para sincerarse un poco sobre su vida y los detalles que la rodeaban. La celebridad no profundizó demasiado en su parte afectiva, tirando pullas que indicarían que actualmente ya no está con su pareja sentimental.

La presentadora habló un poco sobre su vida personal y sobre el estilo de vida que lleva. - Foto: Captura de pantalla Youtube Desnúdate con Eva

Dejando de lado este tema relacionado con su privacidad, Eva Rey quiso saber la opinión de la presentadora sobre la nueva canción de Shakira y Bizarrap, indagando si le gustaba o no. La exintegrante de Muy Buenos Días no dudó en expresar su punto de vista y afirmar que “le encantaba” esta producción musical que salió a principios de enero.

“¿Te gustó la canción de Shakira?”, preguntó la española.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

“Sí. Me encanta, me la bailé, me la goce… mejor dicho, me parece sensacional y te voy a decir por qué: ella tiene razón en que no tiene la culpa de ser Shakira y de generar todo lo que genera con cada cosa que hace. A eso súmale que hay que entender que es un ser humano y necesita hacer catarsis como ella quiera”, respondió la colombiana, quien quiso tocar un poco los detalles sobre las rupturas amorosas y las tusas.

Laura Acuña fue clara en que todas las personas vivían un proceso distinto y buscaban hacer catarsis a su manera, llegando a salir de fiesta, a comer, a beber, a reunirse con amigos o a expresarse a través de su trabajo. Allí se dirigió a Piqué, señalando que lastimosamente le tocó una artista, la cual no perdió la oportunidad de exteriorizar sus sensaciones con una buena letra.

“No sé cómo serán las terminadas de hoy en día, pero me imagino que habrá unas que se van de rumba un mes o un año entero, otras se meten todas las botellas de vino y hay otras que se comen todo lo que encuentran. También hay otras que lloran todo el día y uno tiene sus formas de hacer catarsis de todo lo que le pasa, y el de ella es hacer música, es artista, obvio no tendría otra manera, de malas”, dijo la presentadora entre risas.

La modelo no dudó en tirarle una pulla a Piqué por la ruptura con Shakira. - Foto: Instagram: @lauraacunaayala

“Que le tocó calarse la vaina, pues qué hacemos”, agregó, a lo que Eva Rey también soltó una carcajada.

La periodista siguió con el tema y quiso saber si la modelo estaba de acuerdo con mencionar a la exsuegra de Shakira y a Clara Chía en esta clase de trabajos, teniendo en cuenta que el lío era con Piqué. Acuña no lo pensó dos veces y apoyó a la barranquillera, sosteniéndose en la idea de que, si era necesario y funcionaba, pues estaba de acuerdo.

“¿Uno sí mete a la otra o a la suegra?”, preguntó la española, a lo que la presentadora dijo: ”A la que toque, si eso le ayuda, a la que toque. Me parece cero grave. Le doy un chulo adicional, no solamente ella está pasando por eso, miles de mujeres lo pasan a diario y no es la única artista que lo hace”.

Por último, la bumanguesa indicó que esto no era algo nuevo, ya que artistas como Sam Smith, Adele, Selena Gómez, Taylor Swift y otros recurren al desamor para lanzar y crear música.

“Ella no se inventó el tema, está bien, pegó como tenía que pegar y fantástico. Yo le doy todas las reproducciones que necesite”, dijo con bastante gracia.