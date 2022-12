Laura Acuña dio curiosa e inesperada respuesta y desató comentarios por no mencionar a su esposo

El pasado 22 de diciembre se estrenó en algunas salas de cine del país el largometraje El último hombre sobre la Tierra, de la productora Dago García Producciones y protagonizado por el actor John Alex Toro y la presentadora y ahora también actriz Laura Acuña.

En el largometraje se narra la historia de Roberto ‘Piquiña’ Guzmán, interpretado por John Alex Toro, un hombre intenso y chabacán que está seguro de tener una oportunidad con Liliana (Laura Acuña), una ejecutiva de la empresa en donde trabajan. En medio de una novena de aguinaldo en la compañía, Liliana le deja claro a ‘Piquiña’ que solo estaría con él si llegara a ser el último hombre sobre la tierra.

Lejos de imaginarlo, al día siguiente de la advertencia de Liliana a ‘Piquiña’, ocurrió en el mundo un inexplicable suceso y su compañero de trabajo se convirtió en el último hombre sobre la tierra. Esta producción mostró el talento de Toro una vez más en pantalla, mientras que reflejó una faceta inesperada de la presentadora de La Voz Kids.

En medio de la promoción que se hizo sobre este proyecto, Laura Acuña concedió una entrevista a Tropicana, en la que habló de su debut en la pantalla grande y lo “gratificante” que fue su experiencia como actriz. La celebridad mencionó lo emocionada que estaba y lo divertido que fue contar con el apoyo de la producción y sus compañeros.

“Creo que dirigir a una persona que nunca ha actuado no debe ser fácil. Entonces le agradezco haber sido tan honesto en su percepción de lo que yo podía hacer y tan preciso con lo que podía dar”, mencionó sobre su equipo.

De igual manera, el medio colombiano aprovechó para indagar sobre la temática de la cinta y preguntarle a Laura Acuña con quién se quedaría sola en el mundo. La bumanguesa no lo pensó dos veces y dio una contundente respuesta, señalando que sus hijos serían esa elección por encima de todo.

“No, a mis hijos indudablemente, nos quedaríamos los tres. No sé si felices porque nos gusta compartir, pero me quedaría con mis hijos, indiscutiblemente”, dijo la presentadora de televisión.

El medio no dudó en mencionar los rumores sobre la supuesta crisis que vive la colombiana al interior de su relación con Rodrigo Kling, reviviendo las especulaciones que surgieron donde se apuntó que estarían separados. Esto salió a la luz por lo que no suele mencionarlo y tampoco publicar contenidos junto a él en redes sociales.

No obstante, es importante destacar que Laura Acuña ha sido clara en que no le gusta mezclar su vida privada con la pública y prefiere mantener su intimidad lejos del foco de los seguidores y la prensa. La modelo enfatizó en el pasado en que seguía casada con el empresario y con eso era suficiente para ponerle freno a los chismes de su realidad.

Laura Acuña se mostró ‘preocupada’ por escenas subidas de tono en la película en que actúa

En medio del rodaje, Acuña debió grabar escenas subidas de tono, las cuales confesó que le generaron mucho temor.

“No quería que mis papás vieran eso y dijeran: ‘Uy, qué vergüenza con el vecino, con el tío…’”, dijo en medio de su programa La sala de Laura Acuña.

Tras esto, el actor John Alex Toro intervino y manifestó: “Pero si los papás fueron los primeros que la vieron de chiquita. La mamá le cambiaba el pañal, el papá le limpiaba la cola… (...) ¿No te parece que es una falta de generosidad, con el público en general, mostrar todos esos atributos?”.

Posteriormente, Acuña dijo, entre risas, que otra mujer que se pareciera a ella hubiera podido reemplazarla en esas escenas.

“Realmente no hay mucho que mostrar ahí tampoco. Uno tampoco va a quedar mal. Si se tiene la posibilidad de tener una doble que tiene una nalga espectacular, ¿para qué voy a mostrar la mía?”, dijo entre risas Acuña en su programa.