Video | Abuela se hizo viral en TikTok tras revelar que se divorció: “Estoy feliz”

El divorcio es un proceso cuyo ‘tinte’ y efectos son diferentes en cada caso, así como también el tiempo para que la separación sea todo un hecho y las secuelas de la relación pasen a un segundo plano. Algunos viven una especie ‘duelo’ en silencio, mientras que otros sacan provecho del auge que tienen las redes sociales para compartir sus casos.

Eso fue justamente lo que hizo una adulta mayor, quien en TikTok aparece como @aidasedanolaAbuela. En esa red social la mujer contó, mientras hacía mercado, la ‘tormentosa’ relación que vivió al lado de quien ahora es su expareja porque, según ella, estaba sometida a sus designios hasta para las cosas que se pondrían en la mesa a diario.

Adulta mayor asegura sentirse "feliz" tras divorciarse. - Foto: TikTok @aidasedanolaabuela

“Por ejemplo, si yo quería un melón (él le decía), ‘¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’, entonces no lo poníamos. Ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera estoy feliz”, confesó la mujer quien puso fin a un matrimonio que por más tiempo que estuvo en pie le hizo darse cuenta de que no podía continuar.

Ahora asegura que tiene libertad

@aidasedanolaAbuela reconoció que su edad y los años que estuvo al lado de su entonces esposo le representaron una dificultad para asimilar el proceso y los cambios. Sin embargo, en el video ella hizo la comparación de cómo era su vida ahora y la libertad de la que podía gozar para hacer y decidir por aspectos cotidianos que antes le eran restringidos.

“Puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana; agarrar si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo quién me diga: ‘hágalo, no lo haga, siéntese’”, agregó antes de hacer mención de un caso similar al suyo y en el que supuestamente evidenció otra relación en la que solo uno de los integrantes parecía tener el control de las cosas.

Tiktoker asegura que vivió en una relación con restricciones. - Foto: TikTok @aidasedanolaabuela

En su relato, la adulta mayor dijo que un hombre le había indicado con la mirada a su pareja que debía tomara el carro del mercado. Esa actitud le hizo recordar el lapso cuando su vida estaba permeada por más de una situación similar, pero reiteró que ahora estaba llena de felicidad cuando lo dejó (a su esposo), a pesar de que el tiempo de convivencia y ser ahora una persona mayor hizo que no fuera fácil.

“Véanme, estoy feliz”

En TikTok la mujer contó que tuvo que hacer ajustes en su presupuesto porque, una vez se divorció, su ahora exesposo se habría quedado “con todo” y ella sobrevive con una “pensión chiquita”. No obstante, asegura que nada se compara con la sensación de estar feliz, relajada, saludable y hasta de poder dormir bien.

La mujer reconoció que no fue "fácil" el proceso de separación, por los años que llevaba de casada (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yagi Studio

En las redes sociales, las felicitaciones y expresiones de admiración salieron a la luz. “Nunca es tarde para vivir bonito”, “A esto le llamo amor propio, sé que quizás no es fácil, pero la felicito”, “Mi mami acaba de separarse después de 30 años a los 73 y le mandé su video”, “La soltería también es una vocación que no cualquiera está preparado para disfrutar”, “pensé que era la única que disfrutaba tanto ir al mandado después de que se terminó ese matrimonio tan asfixiante”.

La mujer es activa en TikTok, al punto que acumula más de 103.000 seguidores y los ‘me gusta’ superan los 764.000. Su contenido, en particular, se centra en aconsejar, desde su experiencia, sobre relaciones amorosas y la importancia de “echarle ganas a la vida”. En algunos de sus clips comparte la planeación de viajes con sus amigas, rutinas de ejercicio y retoma frases que suelen escucharse como “siempre parece imposible hasta que se hace”.