“No puedo seguir luchando”: abuelito lleva más de una década suplicando ayuda para su esposa con Alzheimer; la historia

Un adulto mayor en Tenerife, España, libra una lucha sin pausa desde hace 12 años para que su esposa, quien padece Alzheimer, pueda ser trasladada a un centro especializado donde reciba la atención que necesita. Lo anterior, no solamente por su edad (82 años) sino por la enfermedad progresiva que ha marcado sus vidas durante ese tiempo.

En conversación con RTVC de España Cecilio Hernández reiteró sus palabras para que el llamado finalmente sea escuchado y quien ha sido su compañera de vida pueda tener una vejez con dignidad. El también octogenario aseguró que sus fuerzas se debilitan y que, pese a amar con ‘devoción’ a Candelaria, considera que lo mejor para ella es que sea recibida en una residencia.

@santacruz_ayto @CabildoTenerife Distinguidos Señores (as). He leído @LaVanguardia y me entristecido! La situación de Candelaria Pérez es insostenible. Cecilio Hernández lleva 12 años cuidándola y no puede más. Necesitan #Ayuda La paga de 300€ para Candelaria no llega! Gracias! pic.twitter.com/pUfZBiO15V — Juanjo Soriano Lluch (@juanjosorilluch) February 3, 2023

“Lloraba, me aguantaba, no cenaba, ¿qué es esto, Dios?, ¿por qué?” dijo a ese medio con la voz entrecortada y a punto de romper en llanto “por ver todo lo que tengo encima”. “Yo no puedo, si ustedes me encuentran impotente, y ¿qué hago? No puedo seguir luchando, estoy al máximo; entonces esto hay que solucionarlo”, señaló Hernández.

Asegura que el dinero no alcanza

“Que la lleven a una residencia, que yo la vea. Es mi señora y yo la quiero y la aprecio. Me da mucha lástima tener que llevarla a una residencia, pero ¿qué hago? No tengo dinero para pagar una señora aquí en mi casa”, añadió a la vez que recalcó que con la suma que ingresa a su hogar apenas puede solventar los gastos básicos.

Cecilio Hernández solicita una #ayuda para conseguir una residencia para su mujer, que tiene 82 años y está enferma de #Alzheimer pic.twitter.com/9lU6c7vxXH — RTVC (@RTVCes) January 31, 2023

El Mundo informó que el hombre recibe una pensión de 650 euros (unos 3.200.000 pesos colombianos) de los cuales destina cerca de la mitad para costear un centro en el que su esposa va en el día. Con el dinero restante tiene que encontrar la manera de suplir los otros gastos que se presenten.

Adulto mayor lleva 12 años esperando ayuda para su esposa con Alzheimer (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Pascal Deloche

“Yo como con 300 euros; entonces dígame, ¿en qué país vivimos? ¿No se dan cuenta de que con 600 euros no hace usted nada de nada? Esta persona necesita pañales y empapadores (...). Esto es triste y lamentable, no tener ni un euro (...). Lo que no se dice no se sabe. No hay humanidad, no hay corazón. Esto está perdido y se seguirá perdiendo”, afirmó el octogenario.

La situación le está ‘pasando factura’

A lo anterior se sumó recientemente un obstáculo de “papeleo” para que Candelaria pudiera recibir sin contratiempos una asistencia de 300 euros. Entre los cuestionamientos que suele hacerse está si la situación que lleva junto a su pareja es vida. En su desesperación ha llegado al punto de contemplar “quitarse de en medio”.

El adulto mayor español espera respuesta y ayuda del gobierno con su esposa (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yaraslau Saulevich

Mientras a diario busca que la historia y situación de su esposa llegue a oídos de alguien que pueda ayudarlos, el hombre también debe sobrellevar sus propios ‘achaques’ y tropiezos en su salud. Según Canarias 7, aunque pareciera que se trata de adultos mayores solos, hay cinco hijos, pero la asistencia que brindan es limitada y en el caso de tres de ellos, casi nula.

En menos de dos semanas Cecilio Hernández será operado en uno de sus ojos (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Ridofranz

Una de las hijas de Candelaria y Cecilia tiene cáncer y otra lo acompaña a los controles médicos; de hecho, el español en menos de dos semanas será intervenido en su vista. “No me encuentro bien. Esto es demasiado para mí. No puedo más, he pensado en quitarme de en medio. ¿Alguien cree que esto es vida?”, recogió Canarias 7.

Por lo pronto, este hombre tiene la esperanza de que sus súplicas sean escuchadas y; después de todo lo que ha enfrentado en los últimos años, ‘toque a su puerta’ la respuesta del Gobierno en Canarias con el aval para que Candelaria ingrese a una residencia especializada.