Diversos estudios científicos han revelado que las mujeres no solo desarrollan con mayor frecuencia la enfermedad de Alzheimer que los hombres, sino que en algunos casos la progresión puede ser mucho más rápida.

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La ciencia investiga por qué el Alzheimer afecta más a las mujeres

En las últimas décadas, la investigación científica ha identificado un patrón que ha llamado la atención de los especialistas.

Las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad frente a este trastorno neurodegenerativo que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas.

Según datos de la Alzheimer’s Association, cerca de dos tercios de las personas que viven con Alzheimer son mujeres.

Este dato ha impulsado una creciente línea de investigación centrada en comprender por qué la enfermedad parece tener un impacto más marcado en la población femenina.

Mujeres representan cerca de dos tercios de los casos de Alzheimer en el mundo, según datos de la Alzheimer's Association. Foto: Getty Images

Hormonas, genética y envejecimiento: las claves que estudia la ciencia

Uno de los factores más evidentes está relacionado con la esperanza de vida.

Las mujeres, en promedio, viven más que los hombres, y la edad avanzada es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia.

Por ello, simplemente al alcanzar edades más avanzadas, su probabilidad estadística de padecer Alzheimer aumenta.

Sin embargo, los especialistas señalan que la longevidad no explica completamente la diferencia.

En los últimos años han surgido evidencias que apuntan a mecanismos biológicos específicos del cerebro femenino.

Un estudio realizado por investigadores de la Mayo Clinic detectó que la interacción anormal de dos proteínas cerebrales, tau y alfa-sinucleín, puede acelerar el deterioro cognitivo en mujeres de forma significativa.

Según los resultados, cuando ambas proteínas se acumulan simultáneamente, la progresión del Alzheimer puede llegar a ser hasta 20 veces más rápida en pacientes femeninas que en hombres con el mismo perfil molecular.

Estas proteínas cumplen funciones normales en las neuronas, pero cuando se agregan de manera anómala forman depósitos tóxicos que alteran la comunicación entre las células cerebrales y desencadenan procesos degenerativos.

El hallazgo sugiere que el Alzheimer no afecta a hombres y mujeres de la misma forma y que podría requerir estrategias terapéuticas diferenciadas según el sexo.

Otro elemento clave en esta diferencia está vinculado a los cambios hormonales.

Investigaciones recientes han puesto el foco en el papel del estrógeno, una hormona que influye en múltiples funciones del cerebro, incluida la memoria.

Durante la menopausia, los niveles de estrógeno disminuyen de manera drástica, lo que podría reducir la protección natural del cerebro frente al deterioro cognitivo.

La neurocientífica Lisa Mosconi ha explicado en diversos estudios que el cerebro de la mujer experimenta cambios metabólicos durante la transición menopáusica que pueden aumentar la vulnerabilidad a enfermedades neurodegenerativas.

Sus investigaciones sugieren que esta etapa de la vida podría marcar el inicio de procesos biológicos asociados con el Alzheimer.

La genética también desempeña un papel relevante.

La genética también desempeña un papel relevante. Investigaciones publicadas en revistas médicas como JAMA Network Open han señalado que algunas variantes genéticas están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer.

Entre ellas se encuentra el gen APOE ε4, considerado el principal factor genético de riesgo para la enfermedad de aparición tardía y cuyo impacto podría ser más significativo en mujeres.

Más allá de las causas biológicas, los especialistas advierten que el Alzheimer es una enfermedad compleja y multifactorial.

Factores como el estilo de vida, la salud cardiovascular, el nivel educativo y la estimulación cognitiva también influyen en su aparición y evolución.