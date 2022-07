Video | Greeicy Rendón muestra la inspiración que le despierta su hijo Kai con bella canción

La actriz y cantante Greeicy Rendón publicó recientemente un video en el que comparte un momento muy familiar y personal con su hijo Kai.

En esta publicación se le ve muy inspirada gracias a su hijo, a quien tenía en su regazo. Allí se evidencia la conexión entre el bebé y la cantante mientras ella interpreta su canción Los besos, acompañada del piano.

Rendón indicó que esta canción antes significaba mucho para ella, pero ahora, tras el nacimiento de Kai, tiene más valor y sentimiento, el cual es evidente en la interpretación de la cantante.

No obstante, ante este momento íntimo donde se ve el amor que la cantante tiene por su hijo, varios usuarios de Instagram reclamaron a la artista por tener a su hijo cargado de esa manera.

“Un bebé tan pequeño no se carga de esa manera, y menos con ese ruido tan cerca... lo va a ahogar, que pecadito...”, manifestó una usuaria de la red social. “Los bebés no se cargan así, te imaginas lo incómodo en esa posición”, dijo otra usuaria al ver la manera en que estaba sostenido el bebé.

Sin embargo, también hubo usuarias que defendieron a la cantante por la manera en que cargaba al bebé mientras interpretaba la canción Los besos.

“Dejen de criticar tanto. Ella ama su bebé. Todas aprendimos a ser mamás en el camino, para serlo no hay un manual de instrucciones”, apuntó la usuaria.

Esta es la rutina de ejercicios de Greeicy Rendón tras tener a su hijo

Greeicy Rendón dio a luz a su hijo Kai hace un poco más de dos meses. Después de su nacimiento, la cantante se ha dedicado a retomar los entrenamientos para recuperar la figura, pues –como ella misma ha mencionado– subió algunos kilos.

La intérprete de canciones como Los consejos, Más fuerte y Destino, entre otros éxitos, aseguró que le cuesta realizar cardio, pero que luego de unos minutos realizando estos ejercicios su cuerpo se activa y continúa con su rutina deportiva.

“Ahora que tengo un objetivo claro en mi mente necesito esto (cardio)”, señaló Greeicy, quien también mencionó en su video en redes sociales que su cuerpo “se activa” y luego de varios minutos empieza a realizar la rutina con más facilidad, pero aceptó que los primeros minutos son los más complejos cuando está haciendo ejercicio.

La caleña también publicó otro video en el que está realizando otros ejercicios que ella calificó para hacer una “conexión mente-músculo”, como parte de la rutina deportiva que realiza en su tarea para quemar esos kilos de más que le dejó el embarazo.

“¿Ahora soy mamá y saben qué me encanta? Que yo soy una mujer que se da muy duro a sí misma… que se exige mucho y se critica demasiado (cosa en la que estoy trabajando)… pero esta experiencia me ha hecho sentir completamente orgullosa de mí. Me siento feliz y con la plena seguridad de estar haciendo un increíble trabajo… de estar entregando lo mejor de mí. Abierta a cada nueva cosa por aprender, por descubrir… por conocer. Ya soy toda una MAMACITA”, publicó Rendón en otro de sus mensajes en Instagram, en que tiene un poco más de 21,1 millones de seguidores.

“La mamá mas hermosa”; “Hermosaaaaaa, se te ve tu belleza de nuevo cuerpo que es mucho más wow que nunca”, y “La mamá la más linda”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Greeicy Rendón sus seguidores en Instagram.