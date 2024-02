Video: influenciadora mexicana terminó con su pareja luego de que este le regalara un iPhone “barato”

“Yo me quedé pensando, pues me hubiera pedido dinero para que me comprara el Pro Max o nos hubiéramos comprado el mismo, pero por qué tú el Pro y yo el 14 [...] Desde ahí dije ‘creo que no estoy en el lugar correcto’”, aseguró la influencer mexicana en el podcast de “Untalfredo”.

Debido a su reacción, Lorduy se dio cuenta que el regalo que él había tenido con su pareja no había sido bien recibido, pese a que lo había comprado en morado, que es su color favorito. Debido a esto, Dania mencionó que Lorduy la llenó de comentarios como “que buscara y me fuera con un hombre con dinero”.

“Lo que dijo está bien ‘No estoy con la persona correcta’ no es porque no le compró el iPhone que ella quería, sino por otras actitudes, ella trabaja mucho para darse una buena vida, no para conformarse a la vida que ese vato le daba, si el vato no puede darle la vida que ella considera que se merece, entonces no es la persona correcta”; “Noooo, pobrecita, mucha fuerza. Si sales de esta podrás salir de más, ánimo”; “Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros”; “En esta ocasión la morra tiene razón, ella se iba a comprar el celular que quería y el vato le dijo que no”, entre otros comentarios en redes.