Las redes estallan: lluvia de críticas a ‘influencer’ por comentarios ofensivos de estudiantes de Los Andes a la Javeriana por saber qué universidad es mejor

Josué Rodríguez es un influencer que tiene todo tipo de contenido relacionado no solo con las universidades, sino que tiempo atrás -en el colegio- hacía preguntas sobre los peores o mejores nombres para una mujer o un hombre, por ejemplo : “¿Qué opina de los que dicen que las mujeres de X colegio o universidad son más lindas que las de Y?, ¿Por qué no le gusta el ambiente en X universidad?”.

“Es porque no pudieron entrar acá”

Y no siendo suficiente, también lo hacen en sentido contrario los de la Javeriana con respecto a los de Los Andes: “Es porque no pudieron entrar acá”; “Son picados, solamente porque tienen plata”; “Yo digo que se queda en palabra, para entrar a Los Andes sólo necesita la platica, nada más”; “Son muy crecidos, se creen la última Coca-Cola del desierto”, respondieron algunos estudiantes de la Javeriana.

El rechazo no se hizo esperar

“Yo sabía que me iban a preguntar esto y la verdad no lo sé, pero voy a hacer todo lo posible para estudiar acá”, contó Londoño, quien agregó que el muchacho no pasó a la universidad, pero sí dio un mensaje en el que todos los que entran a una privada deberían darse cuenta de lo privilegiados que son y cómo sus padres se esfuerzan porque otros no pueden ingresar.