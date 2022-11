Video: la lujosa mansión que tiene Fanny Lu en Miami

Fanny Lu tiene una trayectoria en la música de varias décadas. Aunque la artista de 47 años ha decidido buscar nuevas audiencias fura del país, lo cierto es que en Colombia tiene miles de seguidores quienes están pendientes no solo a sus nuevos lanzamientos sino también a otros aspectos de su vida.

Hace poco, Fanny Lucía Martínez, nombre real de la cantante, tuvo un percance con su vestido mientras estaba en plena presentación en Guayaquil, Ecuador, y dejó ver de más:

“O sea, no sé qué sentir, me estoy muriendo, ¿por qué te asomaste?, no te dejé, no tenías permiso, medio concierto con la teta afuera, salió a saludar, que vergüenza”.

Fanny Lu demostró reveló los detalles de su lujosa casa en Miami

Fanny Lu utilizó sus redes sociales para mostrar un aspecto que notoriamente la ha hecho muy feliz.

Se trata de su casa que está en Miami, Florida. Allí la artista caleña mostró con orgullo la gran colección de zapatos que tiene en su armario de imponente tamaño.

Luego de mostrar la cantidad de ropa que tiene en su clóset, Fanny Lu procedió a entrar en su baño el cual no solo tiene bañera, sino también vista al mar.

En su casa prima el color blanco y así es la habitación principal. Con una grama de gran tamaño la cual está iluminada por dos lámparas de lectura pegadas en la pared.

Desde la sala, quienes visitan a la cantante no solo ven la bahía sino también su fresca piscina la cual comparte con sus dos hijos, Mateo y Valentina.

Fanny Lu ahora está en la industria de la moda

Fanny Lu es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional, además ha logrado obtener el cariño de los colombianos por su carisma y cercanía con su público. Sin embargo, la artista tuvo un largo camino antes de llegar hasta la cima y cumplir sus sueños. En entrevista con Diva Rebeca, contó que en su juventud tuvo que trabajar en distintos campos para lograr salir adelante, trabajó en almacenes vendiendo ropa, en campos de verano y en otras actividades de las cuales aprendió mucho.

Asimismo, señaló que en algún momento llegó a ser profesora de inglés, aunque mencionó que no fue una labor fácil.

“Yo era profesora de inglés, pero era una metodología que no voy a olvidar nunca, era de repetir y tú no podías hablar español nunca. Entonces llego yo a decir ‘ok students’ y ellos hmm no entendían. Yo no sabía bien el nivel, entonces yo hablaba y ellos no me entendían”.

A pesar de los obstáculos, la colombiana ha logrado forjar una exitosa carrera musical, aunque ahora, ha decidido incursionar en la industria de la moda presentando su nueva colección de ropa deportiva, inspirada en mujeres emprendedoras y aguerridas.

“¡SORPRESA!!!! Hoy presentamos en el Santander BGA Fashion Week un abreboca de lo que será mi primera colección de modas!!!! #FanncyByFannyLu ❤️❤️ Una colaboración espectacular con Bonlife que saldrá a principios de 2023! Los espero en nuestro show aquí en el G12 a las 6 pm!!!!”, fue la descripción que acompañó el video con un pequeño ‘abrebocas’ de la presentación de su colección de ropa.

Las modelos dejaron ver la nueva colección, que lleva por nombre Fanncy By Fanny Lu, donde se vislumbraban prendas como enterizos, vestidos, y sets de top y leggins, de colores tonos neón y pasteles, además de los infaltables colores básicos: blanco y negro.

También, en la pasarela, Fanny Lu aprovechó para deleitar al público con su talento musical, interpretando algunos de sus más reconocidos repertorios como Tú no eres para mí, No te pido flores y su más reciente éxito Lágrimas de Amor.

La colección de la nueva línea de ropa deportiva saldrá a la venta a principios del próximo año.