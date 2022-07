Fanny Lu: antes de ser famosa vendió en almacenes y dio clases de inglés

Fanny Lu es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional, además ha logrado obtener el cariño de los colombianos por su actitud cariñosa y cercana. Sin embargo, la artista tuvo un largo camino antes de llegar hasta la cima y cumplir sus sueños.

En entrevista con Diva Rebeca, contó que en su juventud la cantante tuvo que trabajar en distintos campos para lograr salir adelante. La vallecaucana contó que trabajó en almacenes vendiendo ropa, en campos de verano y en otras actividades de las cuales aprendió mucho.

Así mismo, señaló que en algún momento llegó a ser profesora de inglés, aunque mencionó que no fue una labor fácil.

“Yo era profesora de inglés, pero era una metodología que no voy a olvidar nunca, era de repetir y tú no podías hablar español nunca. Entonces llego yo a decir ‘ok students’ y ellos hmm no entendían. Yo no sabía bien el nivel, entonces yo hablaba y ellos no me entendían”.

Cabe señalar que la cantante contó que estudió ingeniería industrial y se convirtió en monitora. También trabajó de editora de castings, de comerciales y fue en donde logró realizar algunos comerciales, pues cuando necesitaban a alguien con similitudes ella se presentaba.

En la entrevista, la artista también se destapó y contó algunos momentos difíciles de su vida, como cuando murió su papá, Julio Martínez, que fue asesinado a sus 42 años. La artista inició a hablar sobre este suceso cuando estaban mencionando la violencia que se ha vivido en el país, sin embargo, antes de lanzar su opinión, no dudó en contar la triste anécdota.

“Esta foto la atesoro con mucho amor en mi corazón, es la única que tengo junto a mi padre. Hoy, celebro un año más de su legado y memoria en esta fecha tan especial. Feliz día a todos los padres. Les deseo que los amen y consientan. Son pilar fundamental en la vida de nuestros niños. Te extraño, papi”, escribió en su perfil de Instagram.

“Prefiero a ver a mi papá con su sonrisa, lloré mucho, yo dormía con su foto (...) hasta que un año después, mi mamá me dijo que ‘no lo estás dejando descansar en paz’. Empecé a soñar con él, lo veía con sus doce balas, pero yo lo abrazaba y le decía ‘Papá, te amo’, porque sentí que nunca le dije tantas veces ‘Te amo’ como quise decírselo”, comentó Fanny Lu.

“Era un sábado en la mañana y mi padre se levanta (...) me dice ‘Chiquita, voy a comprar una antigüedad. ¿Por qué no me acompañas’ y yo le dije: ‘Pa’, me quiero asolear’ (...) el edificio tiene una piscina en el último piso, entonces yo me subo (...) noto que mi papá no llega, me bajo y de repente suena el teléfono”, puntualizó diciendo que le informaron que su papá había tenido un accidente y se encontraba en la Clínica de Occidente.

Sin embargo, ese día llegó al centro médico y le informaron que no estaba allí. Por lo que se devolvió y lo encontró “cubierto en sangre”.

Entre tanto, señaló la calidad de profesional que era su progenitor y “decía lo que pensaba”, denunciando “todo lo que fuera ilegal”, por lo que ella cuenta que “siempre tenía temor” porque su vida podría estar en peligro.