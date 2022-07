“Una belleza”, Maluma mostró el pequeño accidente que tuvo en un bote

Maluma sigue dando pasos gigantes en la industria musical y su trabajo deja muestra de la representación colombiana que hace en el exterior. Poco a poco ha superado sus expectativas como artista, logrando llegar a terrenos que no se imaginaba en el momento en que decidió probar su talento como cantante de música urbana.

El paisa, a quien le revivieron hace poco el beso que se dio con Yina Calderón en Protagonistas de nuestra tele, ha llamado la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con algunas publicaciones inesperadas, en las que suele hablar de sus proyectos profesionales y las anécdotas que vive en su día a día, fuera de los escenarios.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de ‘Nos comemos vivos’ quiso compartir con sus fanáticos una incómoda situación que vivió durante un viaje que estaba realizando, donde terminó teniendo un accidente. El cantante comentó un poco de lo que ocurrió y mostró la pequeña herida que se hizo en una de sus extremidades.

De acuerdo con las historias en el perfil de la celebridad, el incidente ocurrió mientras se encontraba en un bote cuando caminaba descalzo. El paisa relata que se resbaló, se golpeó con un tubo en la mitad de uno de sus dedos y allí se le abrió la herida.

“Y bueno… esto pasó ayer. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero dolió con cojones”, escribió el artista en una foto, la cual acompañó con emojis de gotas de sangre.

“Me resbalé en el bote y me golpeé con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue. Se me abrió la piel una belleza”, escribió en otra imagen, en que ubicó una postal de la fuerte herida que se hizo en el pie izquierdo.

No obstante, Maluma relató que una persona llegó al lugar para ayudarlo y poderle hacer la respectiva curación en el dedo. En el clip se ve al hombre con los implementos necesarios para cerrar la piel y evitar que se le infecte con el paso del tiempo.

“Llegó este genio que me hizo una curación impecable y me dejó mejor que antes. Resulta que el médico es coach del equipo de fútbol de Ibiza y me dijo que lo que me pasó no era nada de lo que haber pasado”, relató el cantante colombiano en un video, mostrándose agradecido con la ayuda que recibió.

En otros contenidos del perfil se logra ver al intérprete de ‘Hawái’ dando autógrafos mientras le realizan esta curación, además de tomar lo ocurrido con bastante gracia. La celebridad internacional no dudó en subir otro contenido en el que se le ve caminando, cojeando y bromeando con lo que vivió.

“Lo único malo es que quedé cojo. Lo bueno es que el swag es natural, sin esfuerzo”, mencionó el joven en otro clip, en el que se le ve luciendo una de las prendas de su colección de verano 2022.

Por último, la estrella de la música urbana agregó varias fotografías antes de abordar su avión, mostrando que todo quedaba como una anécdota más y era “solo una raya más pa’l tigre”.

Maluma dice que se siente viejo, ¿por qué?

El cantante y actor compartió una serie de videos en sus redes sociales, en los que aseguraba que toda su fama se debía al duro esfuerzo que hacía en su vida cotidiana. El paisa fue claro al mencionar que nada era de suerte y que ya no daba los mismos trotes de antes, por lo que se sentía viejo.

“Ya estoy muy cucho para estos trotes, a lo bien, mera pena”, dijo el artista entre risas, para luego mostrar imágenes de su proceso antes de cada show y viaje laboral.