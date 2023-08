Video mostró cambio físico de Karol G y Reykon; revivieron viejas imágenes de su presentación en el ‘Factor X’

Reykon contó por qué ya no se habla con Karol G

El cantante de 31 años no se desliga de su natal Envigado. Incluso, en su barrio Guáimaro grabó en 2016 el video de la canción ‘Veredicto’. | Foto: Getty Images

En aquel momento se especuló que la relación entre ambos había terminado bastante mal, por lo que ya no se hablaban y no tenían contacto alguno. El paisa no tuvo problema en responder la pregunta sobre este tema y desmentir que tienen algún tipo de lío personal.