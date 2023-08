Piqué quedó en evidencia y destapan lo que siente cada vez que le mencionan a Shakira; Clara Chía presenció incómodo momento

Piqué y Shakira continuaron situados en el centro de distintas publicaciones en redes sociales, debido a todo el alboroto que desató su ruptura amorosa en junio de 2022. La expareja tomó caminos diferentes, dejando atrás todo lo que vivieron por más de diez años.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. | Foto: Europa Press via Getty Images

A pesar de que ambos siguieron con sus proyectos y cortaron la comunicación, aparentemente, en temas personales, los medios internacionales expusieron diversos detalles sobre sus vidas y los cambios que decidieron darles. El exfutbolista y la cantante se concentraron en sus hijos y en sus trabajos, intentando esquivar las polémicas con respecto a su vínculo del pasado.

No obstante, recientemente, Piqué y Shakira volvieron a ser protagonistas de una ola de comentarios y noticias en las plataformas digitales, a raíz de un particular momento que lidió el empresario cuando estaba de visita en Madrid. El deportista estuvo en una fiesta y tuvo que manejar el ambiente, precisamente cuando los asistentes le mencionaron a su expareja.

El español vivió un particular momento por su expareja. | Foto: Fotograma, 6:13, Pique Builds 5-A-Side Team Using Footballers In His Contacts /YouTube John Nellis - Instagram @shakira

Ante estas imágenes que le dieron la vuelta a las redes sociales, una reconocida periodista decidió referirse al tema y aclarar un detalle que muchas personas solían confundir. La comunicadora, que en el pasado ya ha hablado sobre lo que ocurre en la historia de Piqué y Shakira, fue enfática en lo que realmente pasaba dentro del español cuando sucedían esta clase de cosas.

Según se apreció, Lorena Vázquez, integrante de Las Mamarazzis, puntualizó en Y ahora Sonsoles cómo se sentía el exfutbolista cada vez que le cantaban, coreaban o plasmaban a la cantante. La catalana fue clara en que para la celebridad no era relevante esto, por lo que no le importaba si hacían esto o no en sitios a los que él asistía con sus allegados.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su vida en Miami. | Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

La periodista indicó que a Gerard Piqué le daba exactamente lo mismo que lo molestaran o le bromearan con el tema, pues él ya había pasado la página y no era algo relevante. La mujer destapó esto, apegándose a las constantes intenciones de las personas por incomodar al empresario.

“No está afectado por estos abucheos y gritos. Que a él le digan el nombre de Shakira, se lo griten o se lo coreen le da exactamente lo mismo, ya no le importa porque ha pasado la página sin dudarlo, ya ni se acuerda”, mencionó en el formato, asegurando que al español ya no le importaba en lo más mínimo la polémica con la barranquillera.

De igual manera, Lorena Vázquez agregó que a esta fiesta fue junto a Clara Chía, por lo que la joven de 24 años tuvo que presenciar toda esta situación. Poco se reveló acerca de las reacciones de la española, pues no se dejó ver en las imágenes que fluyeron por Twitter e Instagram.

🟠 @lorena_vazquez sobre la última polémica de Piqué: "Qué le digan el nombre de Shakira o se lo griten, le da exactamente lo mismo". #YAS31Jul



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/b1VWHQbvi5 — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) July 31, 2023

¿Cómo fue el inesperado momento que pasó Piqué en la fiesta?

En esta oportunidad, se conoció un video que muestra el tenso momento que vivió Gerard Piqué cuando asistió a un club. El exfutbolista y ahora empresario estaba en el centro de la tarima, dirigiéndose a los asistentes, pero fue el mismo público el que no le permitió mediar palabra.

Un cántico se apoderó del recinto y convirtió la interrupción en un ataque personal para Piqué. “Shakira, Shakira, Shakira”, gritaban decenas de personas que estaban en el mismo club.

Piqué no pudo conservar la calma y le echó en cara a la multitud que él es campeón del mundo. | Foto: Twitter @JLOAccess

Durante varios segundos, Piqué se limitó a observar, guardando silencio y, posiblemente, dejándose afectar por el ataque personal. Sin embargo, poco después vino su respuesta.

Desechando la cordialidad y poniéndose a la defensiva, el exzaguero del Barcelona y de la selección española pronunció una dura réplica en contra de quienes lo abucheaban: “Yo soy campeón del mundo, vosotros no sois nadie”.

La cosa no paró ahí. La música de la barranquillera también retumbó dentro del club, pues su exitoso tema Waka Waka -símbolo del Mundial de Sudáfrica 2010- puso a bailar a todos los presentes.

Esta canción no fue casualidad, ya que es la misma que ambientó la cita mundialista en que Gerard Piqué no solo ganó la Copa con España, sino que también conoció a Shakira para luego formalizar su relación.