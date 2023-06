Video | Paola Jara muestra su faceta de “esposa dedicada” revelando su segunda profesión

Por más independiente que sea Paola Jara y por mucho público que ella sola mueva para que le compren sus discos y las entradas de sus conciertos, ella también decide ejemplificar aquel personificar aquel estereotipo de “esposa dedicada” que imperó durante muchas décadas sobre las mujeres en el mundo y que dentro de sus funciones estaba mantener todo lo de su marido en perfecto estado.

Y aunque se sabe que Paola es una feminista ferviente y defiende la libertad de las mujeres para decidir qué quieren hacer con su cuerpo y su vida, ella también se decanta por el romanticismo de antaño y le demuestra su amor al también cantante Jessi Uribe arreglándole su ropa como toda una modista profesional, dedicando horas enteras a su máquina de coser para remendar dobladillos, cerrar huecos, poner botones y hasta “engallar” alguna que otra chaqueta que el bumangués necesite para sus shows.

Así lo mostró la misma cantante paisa en sus historias de Instagram, donde se le ve muy concentrada pasando las telas por la aguja de su máquina para lograr una costura ejemplar y así poderle entregar una pieza perfecta a su esposo, con quien ya celebró su primer aniversario de casados en un destino paradisiaco donde la playa, el mar, y los afrodisíacos fueron el pan de cada día.

“¿Ustedes también le arreglan la ropa a su esposo? Aquí recordando mi época de diseño”, escribió la cantante en la historia donde se le ve cociendo muy juiciosa, demostrando los semestres que estudio diseño de modas y todo el conocimiento que ha retomado en los últimos años, pues no es gratis que Jara ahora le esté cosiendo la ropa a Uribe.

La cantante antioqueña ha incursionado en la industria de la moda como empresaria con su propia marca de ropa deportiva, en la que ella misma está inmersa en todo el proceso creativo de las prendas, selecciona los mejores textiles para sus clientas, elige la paleta de colores de la temporada y ella es quien modela los conjuntos que posteriormente se van a vender a través de las redes sociales y algunas tiendas especializadas.

Paola siempre ha mostrado un gusto innato por la moda, no solo a la hora de confeccionar y sacar productos para sus fanáticas, también a través de los atuendos que ella manda a hacer para sus shows alrededor del país. Sus preferidos son los que tienen textiles como cueros y látex que contornean a la perfección sus pronunciadas curvas, que se decantan en escotes y aberturas que no dejan nada a la imaginación.

En cuanto a accesorios, Paola es una amante a los sombreros vaqueros y texanos que van muy de la mano con su música, adjunta al género popular. Por otro lado, siempre intenta usar botines y botas altas en punta que no solo la hacen ver con más estatura y con un porte más estilizado, sino que le otorgan toda una aura de poder femenino y sensualidad arrolladora, que se ve en el escenario mientras entona las desgarradoras letras de canciones como Usted no me olvida, Murió el amor y No me preguntes.

Mientras Paola termina de coserle la ropa a Jessi y de promocionar su nueva línea de ropa deportiva, también ha recurrido a sus redes sociales para pedirle ayuda a sus fans con las votaciones de los premios Juventud, en los que la paisa está nominada en la categoría de Nueva Generación-Regional Mexicana, siendo la única cantante femenina en la lista, y en la categoría Mejor Canción de Pareja por su canción La Boda, que interpreta con el amor de su vida y su actual esposo.