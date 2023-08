Video | RBD rompe expectativas y da inicio a su tour mundial con impecable concierto

Como era de esperarse muchos videos de la presentación se filtraron en redes sociales, y los comentarios de los internautas no se hicieron esperar en absoluto: “Me estoy viendo el concierto de Rebelde. Quiero volver a esa época. Ya!”, “Vi un poquito de la canción rebelde en el concierto de RBD y lloré, no me imagino cómo voy a estar cuando vaya a verlos”, “No voy a ver ningún video del Tour de Rebelde hasta que sea el día del concierto quiero vivirlo en carne propia”, “No sé qué voy a hacer para no quedarme sin voz en el concierto de Rebelde”, “El concierto de rebelde se ve como lo que siempre soñamos de niñas, no puedo esperar”, y más.