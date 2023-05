Video: Rihanna muestra el lujoso accesorio que usa en sus pies a la espera de su segundo hijo

Para nadie es un secreto que la cantante Rihanna es una de las artistas más famosas y con más dinero en la industria de la música internacional, todo gracias a los millones de discos que ha vendido alrededor del mundo y sus otros negocios en el mundo de la moda, en el que hace presencia con su marca de lencería de lujo y su propia línea de maquillaje, una de las más innovadoras en cuanto a tonos inclusivos se refiere.

Según el portal Celebrity Net Worth, portal que informa sobre los valores exactos de las fortunas de los famosos, Rihanna acumula 1.7 billones de dólares en total de todo lo que tiene en dinero, acciones, bienes y demás, haciéndola una de las artistas más acaudaladas de todo el planeta.

Este es un asunto que ella no tiene ningún reparo de ostentar, pues tanto en sus apariciones públicas como en sus redes sociales da atisbos de todo su dinero.

Rihanna en el show del medio tiempo en el Super Bowl.

Hace pocas horas la intérprete de Umbrella dejó ver todo el lujo que la rodea en su cotidianidad, mostrando uno de los accesorios que más le gusta usar. Se trata de un anillo de diamante cuya piedra es tan grande que se puede ver a simple vista desde una distancia prudente, que ella no lleva en los dedos de sus manos, sino en los de sus pies.

El aro de dicho anillo está creado para que se quede fijo en el dedo medio de su pie izquierdo, que obviamente está perfectamente ajustado a una sandalia alta con correas muy sutiles que le deja todo el protagonismo a semejante diamante, que complementa a la perfección el look de ama de casa de élite de la cantante, quien no al parecer seguirá retirada de la música por mínimo dos años más, pues en los próximos meses se convertirá en mamá por segunda vez.

Rihanna en la ceremonia 95th de los Academy Awards en Hollywood, Los Ángeles, California.

El clip que salió de las historias del perfil oficial de la cantante rápidamente se replicaron en otras cuentas de la red social, donde los cibernautas pudieron opinar sobre el tema y dejar mensajes muy auténticos para la cantante. “Embarazada, diva, empoderada, dueña de su destino y en tacones, mamá empresaria, cantante y modelo. Es Rihanna, no esperen menos ❤️🔥😍”, “Ese bebé no ha nacido y ya tiene un mejor futuro que el mío 🤣”, “Ella está mostrando es que anda en tacones 👠 no el diamante. Jajaja”, “A ella todo le queda espectacular 🥵🥵🥵🔥”, “Y soporta 😍”, son algunos de los comentarios que se leen en el post de Rechismes.

El diamante no es la primera sorpresa que Rihanna les ha mostrado a sus fans en sus redes sociales. Hace un par de semana la cantante generó un revuelo digno de diva pop con el álbum de fotos que publicó en su perfil oficial de Instagram, donde se le ve semidesnuda, en topless, con su barriga ya muy abultada al aire y con un semblante sensual que no se lo quita ni su enorme pancita de embarazada.

Rihanna interpretó varios de sus éxitos en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Cabe aclarar que esta imagen es de la cantante hace un año, cuando aún estaba esperando a su primer hijo, tal como ella misma lo comentó en su post, que ya cuenta con más de 2.5 millones de likes y una infinidad de comentarios en los que le alaban su belleza, su valentía de salir desnuda durante su tiempo de gestación y su empoderamiento femenino latente en cualquiera de sus apariciones públicas.

“Aquí hay una pequeña serie que llamo ‘Frota tus senos’. En honor a mi primer embarazo, abrazando la maternidad como una ‘g’ y la magia que hizo este cuerpo! Bebé RZA... Él está allí sin tener idea de lo loca que está su madre, o de lo obsesionada que que me hará ser”, escribió la cantante en dicha publicación.