Video: Se le cumplió el ‘milagrito’, Ornella y Miguel Bueno se dieron un romántico beso

En su momento, antes de ingresar a la casa, en entrevista con el hots del programa Carmelo, Miguel Bueno dijo: “Solamente por lo que he visto, no estoy confirmando nada, ni nada por el estilo, yo creo que con Ornella Sierra, tal vez ”.

El beso que todos estaban esperando

A lo largo del juego, a Miguel Bueno le tocó cumplir la penitencia de darle un beso a Ornella, acto que acepto sin poner problema , sin embargo, a la barranquillera no se le veía tan convencida de lo que estaba por venir. Sin más ni menos, el cantante se acercó y le dio un beso, al que Sierra termino respondiendo, causando furor en sus compañeros, quienes aplaudieron el romántico momento.

Melfi podría estar celoso

El panameño ha dejado claro que no quiere que Ornella salga lastimada, pues para nadie en la casa es un secreto que Bueno viene de terminar una reciente relación y podría estar ‘entusado’. Aunque de su boca no ha salido una confirmación amorosa hacia la barranquillera, muchos de los seguidores pusieron sobre la mesa la intención de que Melfi estaría enamorado de ella.

Sin embargo, el participante ha dejado claro en los confesionarios que Ornella, para él, es como su hermana; y por eso la protección que se ve hacia ella. Adicional, Ornella, aunque en los primeros capítulos dijo que el panameño era un ‘bombom’, no trascendió más allá.

¿Qué dicen sus seguidores por el beso?

“Qué lindos, pero Ornella dijo que tenía que proteger su corazón, ya que él dijo que aún andaba de tusa por su ex, a ella le gusta, pero ya mantiene la distancia y los chicos no los volvieron a molestar tanto”. “Si se ven lindos”. “Divinos, hacen bonita pareja, se ve que tienen mucha química, son jóvenes, bellos y transmiten ternura”. “Pero eso no es nada, solo un piquito, queremos más emoción y consistencia”