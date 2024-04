Detienen a cuatro exviceministros venezolanos por presuntos vínculos con la organización criminal de El Aissami

Estas eran las funciones de los exviceministros

Israel bajo tensión por masivo ataque de drones; Irán no cedió y cumplió sus amenazas, ¿Cuáles son las razones?

Cadena perpetua en Venezuela para delitos de corrupción y traición

El Aissami

“Tengo que confesar, como ser humano que soy, el dolor que eso me ocasionó, pero la herida está curada. No hay dolor, lo que hay es arrechera (furia) e indignación, y yo lo que voy es para adelante, con mano de hierro, y no se equivoquen, ¡traidores bandidos!”, manifestó Maduro sin mencionar expresamente a El Aissami.