Embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, envía indirecta a Gustavo Petro por no condenar ataques de Hamás e Irán

El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, habló en sus redes sociales sobre su postura frente a los países que no condenan los ataques y aseguró que no tiene expectativas de aquellos que nunca condenan; el presidente de los colombianos Gustavo Petro no ha condenado ninguno de los ataques que ha sufrido Israel en los últimos meses.