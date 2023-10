Video: la reacción de Piqué cuando youtuber le sugirió canción de Shakira y Bizarrap

El más reciente sablazo musical de Shakira a Piqué

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, cantó Shakira, hecho que no cayó muy bien en la familia de Piqué, pero no solo por la referencia a Joan, sino porque dejó ver que le habrían incumplido con una indemnización a Lili Melgar, la niñera de Milan y Sasha en Barcelona.