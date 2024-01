Viral: célebre compositor vallenato creó canción para exponer inconformidad por los altos precios de la luz en el Caribe

La protesta se dio en el marco de la ‘Cumbre sobre Tarifas Justas para el Caribe’ , donde los mandatarios enfatizaron en que el recibo de la luz de los habitantes del Caribe ha subido de manera excesiva, esto debido a que les están cobrando las denominadas pérdidas “técnicas y no técnicas” de las empresas de energía.

Célebre compositor vallenato creó canción para quejarse de los altos precios de la luz en el Caribe

“No puedo tomarme un trago, esto pa’ mi es una cruz, si todo lo que me gano, es para pagar la luz. Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar, yo vivo apagando foco y la cuenta sube más. Cuando llega la factura, eso sí es cosa terrible, Afinia es una tortura, que es peor que Electricaribe”, dice la letra del tema que rápidamente se ha viralizado en las plataformas digitales generando todo tipo de reacciones entre los internautas.