Voz de Google Maps discute con ella misma: se dice “mandona” mientras recibe indicaciones

Google Maps es uno de los servicios en línea más usados en la actualidad para quienes necesitan llegar a un lugar con ayuda. Lo que más caracteriza a esta aplicación es la particular voz de la española Nikki García, que sin quererlo ha interactuado con cientos de personas alrededor del mundo que deciden utilizar este GPS.

La cantante, actriz y compositora publicó en su cuenta de Instagram un video que se viralizó inmediatamente en las redes sociales, donde se le observa manejando y discutiendo con ella misma, tras las indicaciones del GPS, diciéndole:

“Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías. Luego utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21″, García le responde: “Me quieres dejar hablar” mientras el GPS la interrumpe y le advierte que tiene que girar en 3 kilómetros, por lo que ella arremete contra el servidor que tiene su voz y le dice “pero no me lo digas ahora mismo, porque ahora no puedo girar a ningún sitio”.

Entre tanto, la señala y le dice que le cae mal y que es “una mandona. Me caes bastante mal”. Un video que causó risas entre sus seguidores, quienes comentaron:

“Jajajaja no puedo dejar de verlo una y otra vez. Me encanta”; “Eres genial. Me tiene enamorado tu voz”; “Yo también discuto contigo bastante, eso sí, educadamente, le temo a tu ira y que me mandes a cualquier lugar jajajajaja”, escribieron algunos internautas.

Sus más allegados también disfrutan de su particular voz, como en el siguiente video, donde sus amigos la llevaron a un hotel “y les dije que no pusieran el GPS, que ya les indicaba yo”, aseguró.

“Pensaba que la voz de mi GPS era computarizada. Pero es real. La gallega existe. ¡Gracias por tantas veces que me indicaste el camino”; “No podemos parar de reír con este video ¡Somos fans de la voz del GPS y acabamos de descubrir que eres tú! Muy grande”, son dos de los cientos de comentarios que recibió en su momento.

Es de recordar el encuentro entre la voz del Asistente de Google y del GPS, quienes protagonizaron una divertida escena que le ha dado la vuelta al mundo del Internet por la forma en la que interactúan.

El apoyo emocional que brinda Google a través de su asistente

La empresa de tecnología e informática cada vez más se actualiza según cómo avance la sociedad, por lo que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre, Google reveló que en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de usuarios que acuden a su asistente inteligente (Google Assistant) en busca de ayuda o apoyo emocional para superar momentos de ansiedad y el sentimiento de soledad.

Según el ‘gigante de la internet’, el aumento de búsquedas de ayuda se elevó en medio de la pandemia de la covid-19, en especial en los países latinoamericanos que hablan español.

En ese sentido, la marca sostiene que desde septiembre de 2019 se duplicó el número de usuarios que le manifiestan al Asistente de Google que se sienten solos, además, en ese mismo período aumentó en un 25 % el número de personas que le indicaron al asistente inteligente que estaban tristes.

En el marco de esta situación, la compañía de tecnología anunció que ahora su asistente inteligente ofrecerá una serie de respuestas que están especialmente dirigidas a usuarios que necesitan apoyo emocional.

Así las cosas, el Asistente de Google ha tenido una optimización enfocada en ofrecer repuestas más adecuadas a las consultas que estén asociadas con el bienestar de los usuarios.