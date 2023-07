Xuxa hizo fuerte confesión sobre relación que tuvo con Pelé; destapó traumas que le dejaron huella: “No era una relación abierta”

Pelé y Xuxa fueron una de las parejas más comentadas de Brasil, debido al tipo de vínculo que sostuvieron por varios años. Ambos famosos se toparon en el camino y protagonizaron diversas noticias, las cuales se interesaban en saber detalles de esta unión que fortalecieron con el paso del tiempo.

Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. | Foto: Getty Images

El exfutbolista y la actriz estuvieron juntos desde 1981 hasta 1986, sorprendiendo a miles de personas cuando oficializaron su relación amorosa. Los dos brasileños desataron una ola de críticas por la diferencia de edad que había entre ellos, pues la también presentadora de televisión tenía 17 años y el astro del fútbol 41 años.

Esta historia fue blanco de comentarios en la prensa y los fieles seguidores de ambos, pese a que había puntos secretos que no se conocían de su romance. Xuxa y Pelé terminaron su relación a raíz de varias infidelidades por parte del fallecido deportista.

No obstante, recientemente, la brasileña llamó la atención de varios curiosos con una inesperada entrevista que concedió en exclusiva para el pódcast Quem Pode, donde abrió su corazón e hizo confesiones relacionadas con su fama y el vínculo que entabló con la figura del fútbol que murió en 2022.

De acuerdo con lo que se pudo apreciar, Xuxa, recordada por ser un ícono infantil de los años 80, se sinceró sobre las situaciones que la incomodaron y la llevaron a sentirse sexualizada con el pasar del tiempo. La cantante fue enfática en que no era cómodo para ella esto que estaba sucediendo con su imagen, por lo que estaba desconcertada.

Xuxa, famosa cantante y actriz de Brasil - Photo: Allison Sales/dpa (Photo by Allison Sales/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“La gente me veía como un símbolo sexual, pero yo seguía siendo virgen, y no me sentía cómoda en esa posición. Además, ni siquiera me conocía a mí misma. Intentaba proyectar una imagen sexy en las fotos, pero en realidad, no sabía lo que eso significaba”, comentó en la charla.

La artista no dudó en destapar parte de las marcas que le quedaron en su vida personal, pues siendo muy joven se enfrentó a presiones y prejuicios sociales. Cuando conoció a Pelé su visión de la realidad cambió y él se convirtió en la figura masculina más importante de aquellos días.

El vínculo se dio cuando ella era menor de edad y el exfutbolista la invitó a salir, recibiendo una negativa de la brasileña. Al percatarse de los argumentos de la presentadora, recurrió a los padres de ella para pedirles el permiso y así conocerla, generando una conexión que duró seis años.

Xuxa expuso que aguantó muchas situaciones molestas e incómodas, tal y como fue el caso de lidiar con varias infidelidades que cometió Pelé, desatando sentimientos encontrados y una decisión a futuro de separarse.

“Realmente con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, confesó, agregando: “Él inventó que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí”.

SAO PAULO, BRAZIL - OCTOBER 28: Xuxa Meneghel at Sao Paulo Fashion Week Trans 42 SPFW Fall / Winter 2017 on October 28, 2016 in Sao Paulo, Sao Paulo. (Photo by Mauricio Santana/Getty Images) | Foto: Getty Images

La actriz soltó un particular comentario, donde mencionó que su expareja tenía tres personalidades, las cuales variaba dependiendo del contexto o la situación. La latina fue contundente al describirlo, desplegando las facetas que conoció del exfutbolista.

“Para Pelé, había tres personas en una: Dico, su apodo; Edson, su nombre, y Pelé, la celebridad”, comentó en el diálogo.

Xuxa, además, rompió el silencio y señaló el desequilibrio que existía en aquel noviazgo con Pelé, pues él sí tenía derecho a hacer muchas cosas, mientras que ella no. La cantante apuntó que nunca tuvieron una relación “abierta” y su expareja habría abusado de su posición como figura internacional.

Pelé saluda a la multitud antes de un partido de fútbol de la liga española, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 16 de enero de 2005. | Foto: AP

“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”, afirmó.