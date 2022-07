Yeison Jiménez no se varó y terminó en motel del sur de Bogotá para cumplir con show

Yeison Jiménez, que actualmente es uno de los artistas más reconocidos de Colombia, sorprendió este fin de semana a todos sus seguidores y aseguró que tuvo que hospedarse en un motel en el sur de Bogotá.

Mediante las historias de Instagram, el cantante de música popular manifestó que no pudo conseguir un hotel y que tenía un importante concierto en esa zona de la capital de la República, por lo que tomó la decisión de rebuscarse un sitió para descansar.

El caldense, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que hace mucho tiempo no se quedaba a dormir en un motel y que era la primera vez que estaba solo en un establecimiento de ese tipo.

“Mi gente, cómo les parece que llevaba una hora y media buscando un hotel en el sur de Bogotá porque canto por acá y no encontré nada. Me tocó meterme en un motel”, precisó inicialmente.

Luego, el reconocido artista colombiano añadió: “Cómo me veo moteleando solo. Qué tristeza uno a los 30 años de edad y durmiendo en un motel solo. Esto no tiene perdón de Dios”.

En las historias, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar la habitación en la que se quedó el cantante, la cual tenía una cama doble, un ‘jacuzzi’ para dos personas y una ducha sin puerta.

Yeison Jiménez, por otro lado, les mostró a todos sus seguidores recientemente el pequeño accidente que sufrió en medio de uno de sus conciertos en Colombia.

El intérprete de El Aventurero publicó en Instagram un video en el que dejó ver cómo se quemó el pecho después de que se acercó a uno de los lanzallamas que estaban instalados para ambientar el show.

A través de la pieza audiovisual, el reconocido artista aseguró que se acercó a sus fanáticos en medio del concierto para saludarlos y recibirles una copa de aguardiente. Sin embargo, no se percató de la cercanía que tenía con el artefacto y terminó quemándose.

“Bueno, mi gente, no es por quejarme, pero miren la quemada que me pegué ayer. No me di cuenta y me arrimé mucho al lanzallamas y de la emoción vea”, fue el mensaje que escribió Jiménez para acompañar la publicación, que recibió cientos de comentarios.

Yeison Jiménez habla de su salud

Cabe recordar que el cantante de música popular presentó algunos inconvenientes de salud en mayo pasado y tuvo que internarse de urgencias en la Clínica Rosario de Medellín.

Tras tomarse unos días de descanso y reposo, el artista caldense habló en el programa La Red (Caracol Televisión) sobre lo sucedido, relatando lo que sentía y lo que estaba pasando con su carrera profesional, en aquel momento.

“Tuve sudoración fría, me empezó a sudar el pecho y se me tapaba un poco la tráquea para respirar, me dolía la cabeza, me dieron ganas de vomitar”, puntualizó.

El cantante señaló finalmente: “Tuve una inflamación en los cartílagos del pecho por estrés, agotamiento físico y mental. En este momento, el dinero pasa a un segundo plano porque si no canto puedo seguir teniendo lo que quiera, pero si no canto no sería yo”.