Alta rentabilidad, bajos montos y a corto plazo: esta plataforma digital permite a cualquier persona comprar facturas de empresas

Precisamente, mejorar esas condiciones ha sido uno de los objetivos de Mesfix by Plataform, que puso a disposición de las empresas el financiamiento colaborativo. Este modelo, que utiliza las figuras del factoring (venta de facturas) y el confirming (adelanto de pago de facturas,) permite a los inversionistas adquirir dichos documentos de carácter mercantil mediante una plataforma digital para obtener rendimientos.

Según Felipe Tascón, Co-Fundador y CEO de Mesfix by Plataform, este es un activo de inversión que no existe en ningún otro lado. No hay otra plataforma en Colombia que ofrezca la tipología de activos que ofrecen desde bajos montos, corto plazo y alta rentabilidad.