Conozca Onix y Krest, los dos proyectos de vivienda en España en los que los colombianos pueden invertir

R.M.F.: En Colombia nos hemos encontrado con personas muy interesadas en algunos de nuestros proyectos de vivienda unifamiliar, como Onix y Krest by Kronos, ubicados en plena naturaleza en la sierra de Madrid. Hemos querido estar presentes en Bogotá para conocer mejor a estos potenciales inversionistas y tenemos una impresión muy positiva. El inversionista colombiano aprecia las viviendas singulares, con un diseño arquitectónico único, con un rico entorno natural pero también urbano, y con un alto valor sostenible. Esos valores son los que precisamente compartimos desde Kronos.

R.M.F.: Cada inversionista tiene sus propios objetivos, pero hay una serie de beneficios que están impulsando a los colombianos a adquirir propiedades en España. Por un lado, quienes quieren residir de forma parcial o permanente encuentran un país acogedor, con seguridad, buen clima, oportunidades de negocio, y cercanía cultural. Pero no menos importante, la inversión inmobiliaria permite contar con un activo cuyo valor continúa creciendo en el mercado español. El precio de la vivienda subió un 4,1 por ciento en 2023, mientras que la rentabilidad bruta de la compra de una propiedad en España para ponerla en el mercado del alquiler se situó en el 7,1 por ciento, una tasa superior a otras alternativas del mercado financiero.

R.M.F.: En efecto, Onix y Krest by Kronos han sido presentados de forma especial en Colombia, ya que son viviendas que encajan con el perfil de potenciales inversionistas de este país. En realidad, los pasos para efectuar la compra son sencillos, y en Kronos aportamos la seguridad de invertir en una vivienda de obra nueva, a través de una compañía con experiencia, que evita riesgos y ofrece asesoramiento. Hay que señalar que los colombianos pueden perfectamente comprar una vivienda en España sin necesidad de ser residentes, y no existen impedimentos legales para ello.

R.M.F.: España ofrece a los inversionistas que no residen en la Unión Europa la posibilidad de obtener un visado o autorización de residencia con una inversión significativa de capital. Es conocida popularmente como la “golden visa”. En el caso de adquisiciones inmobiliarias, se consigue a partir de los 500.000 euros de inversión. Por ello, la compra de una vivienda de Onix o Krest, que tienen un precio superior, conlleva la oportunidad de disfrutarla con los permisos migratorios correspondientes.

R.M.F.: Son dos proyectos muy especiales. No es fácil encontrar un entorno natural tan espectacular y a la vez conectado con el centro de Madrid, donde se pueda desarrollar una arquitectura singular. Onix by Kronos consta de 29 viviendas unifamiliares con jardines y piscina privados de cuatro habitaciones y tres baños. Está diseñada por Clavel Arquitectos, que tomaron como referente los arroyos que recorren las laderas de la sierra para hacer del agua un elemento central en cada vivienda. Por su parte, Krest by Kronos, concebido por los arquitectos de Morph Estudio, es un proyecto de 31 viviendas unifamiliares con 4 habitaciones, 4 baños, amplias terrazas y jardín. En términos arquitectónicos, el proyecto se abordó como un estudio del paisaje, en donde las viviendas surgen del terreno inspiradas en los enormes bloques de granito de la sierra de Madrid. En estos proyectos también han participado el arquitecto paisajista Hipólito Bettencourt, y los prestigiosos estudios de interiorismo Teresa Sapey + Partners y Adriana Nicolau. De modo que todos los detalles se han cuidado para ofrecer unos proyectos únicos.