Créditos en minutos y devolución del 4 x 1.000, así busca Lulo Bank revolucionar la banca en Colombia

Lulo Bank, el primer banco digital del país, quiere abrirse paso en el mercado colombiano con una premisa: devolverle dinero o tiempo a sus clientes. Una de las iniciativas más llamativas para hacerlo tiene que ver con el 4 x 1.000, que por años ha sido un dolor de cabeza para los clientes del sector bancario. Por eso, la compañía mensualmente le regresará el pago de ese impuesto a sus clientes por movimientos que sumados no superen 2.500.000 pesos.

Otra de las novedades es el cashback. Por todas las compras que los clientes realicen con la tarjeta débito Lulo, sin importar si son presenciales o virtuales, se le devolverá al cliente el 0,5 por ciento sobre el valor de la compra. Este beneficio no contempla un mínimo de compras ni un límite de devolución.

“Estamos convencidos de que con la Lulo cuenta podemos darte un gran lugar para tener tu plata: ganas por comprar con tu tarjeta débito (que además, no tiene cuota de manejo) y ganas también por ahorrar, porque los rendimientos que te ofrecemos van hasta el 2,5 por ciento efectivo anual”, explicaron desde la compañía.

Créditos fáciles y rápidos

Con las facilidades de acceso a crédito, Lulo Bank quiere devolverles el tiempo a sus clientes. No hay necesidad de filas, papeleos, reprocesos o visitas presenciales; al crédito de libre inversión de Lulo se puede acceder con un par de clics.

“Toma en promedio 3 minutos en procesar y el desembolso es inmediato una vez se aprueba. Queremos devolverle el poder a nuestros usuarios: les permitimos jugar con nuestro simulador y configurar el crédito a su manera, para que cuando lo pidan en la app podamos darles inmediatez con nuestra tecnología”, explicó Natalia Jiménez, vicepresidenta de Producto de Lulo Bank.

Desde la app de Lulo Bank se puede gestionar un crédito de libre inversión en cuestión de minutos. - Foto: Lulo Bank

El monto del crédito puede llegar hasta los 50 millones de pesos, dependiendo de la capacidad de endeudamiento del interesado, y cada cliente tiene la posibilidad de ajustar el plazo y el monto de la cuota a sus posibilidades.

Para simplificar el proceso de otorgamiento del crédito, Lulo usa la tecnología. “Nos apalancamos en un modelo propio, desarrollado internamente, que incorpora cientos de variables provenientes de proveedores de información y que nos permite contar con una mejor evaluación del riesgo y la capacidad de pago del cliente. Estos modelos, basados en algoritmos de aprendizaje de máquinas se van refinando a medida que vamos conociendo más a nuestros clientes”, indicó Carlos Patiño, vicepresidente de Analítica de Lulo Bank.

El primer banco digital del país

Desde junio del año pasado, Lulo Bank recibió el aval de la Superintendencia Financiera para operar en Colombia, y se convirtió así en el primer banco digital regulado en el país.

En febrero de este año la compañía empezó la activación de los más de 220.000 registros de la lista de espera con personas que quieren hacer parte de la fase beta, y desde mayo la aplicación móvil está disponible para ser descargada por cualquier persona.

Además, gracias a su interfaz de usuario, la compañía recibió el premio de diseño iF Design Award 2022, en la categoría ‘Interfaces para medios digitales’. IF Award ha reconocido a marcas como Apple, Google o LG y es la primera vez que una compañía financiera colombiana recibe este premio. También, recientemente, la firma internacional Great Place to Work reconoció a Lulo Bank como un ‘Gran Lugar para Trabajar’ en Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lulo Bank.