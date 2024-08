La oferta hotelera debe responder a la nueva era del turismo de negocios en Colombia

La cadena, que cuenta con 2.200 colaboradores en Colombia y Perú, fue reconocida en los premios Travellers’ Choice de TripAdvisor 2024, galardón que honra a los negocios que de forma consistente reciben reseñas positivas que le permiten ubicarse entre los más destacados a nivel mundial en dicha plataforma. También fue galardonada en los premios Best of The Best en 2023, con su hotel de Paipa, como uno de los cinco mejores de América del Sur; el puesto número 24 en la categoría de mejores hoteles con Spa en el mundo y puesto número tres en hoteles de lujo de Suramérica.