Redeban compró la fintech SoyYo y así planea revolucionar la seguridad financiera

¿Cuáles son las expectativas con la adquisición de SoyYo?

¿Por qué es importante este negocio para Redeban?

A.F.D.M.: Esta adquisición, que contempla los activos de SoyYo, su know how y talento humano, es un nuevo complemento que nos permite reforzar nuestra intención de consolidarnos como el brazo tecnológico para entidades financieras y no financieras. Podremos proveer servicios cada vez más unificados y costo eficientes, democratizando la autenticación digital y, sobre todo, fortaleciendo el portafolio de soluciones antifraude.