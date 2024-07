Héroes anónimos

En medio de la avalancha de noticias negativas que les confirman diariamente a los colombianos su pesimismo rara vez hay espacio para las información que dan razones para la esperanza. Tal vez porque el periodismo es rehén de su propia dinámica, donde las buenas noticias no son noticia. Pero lo cierto es que dada la situación del país esta aproximación no es del todo verdadera. Historias como las que aparecen en esta edición especial, de personas que diariamente y en silencio construyen un mejor país no son excepcionales. Colombia está hecha de personas así. Y es gracias a ellas que, pese a que con frecuencia pareciera que todo está por derrumbarse, el país sigue adelante. Ellos tejen donde otros descosen. Ellos crean confianza donde otros crean temor. Y Colombia tiene ambas caras. Los medios, abrumados por tantas noticias, muchas veces se dedican a enfocar sólo su rostro oscuro y violento.



Cada una de las personas que aparecen en las siguientes páginas aportan desde un ámbito diferente: la música, la empresa privada, la educación, la medicina, la ecología y la sociedad civil. Son personas anónimas. Los verdaderos héroes de Colombia.







Pronga su propio héroe anónimo