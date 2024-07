Homenaje al 'Mocho'

Nunca es demasiado tarde para rendir homenaje a alguien, no importa que se sepa o se haga conciencia de la noticia de su muerte tiempo después, y decir alguna palabra adecuada, aterrizada y necesaria. Y por lo mismo, justa.

Quiero referirme a actor Carlos 'El mocho' Sánchez, quien trabajara en 'Sábados Felices' por más de 25 años. Excelente libretista y caracterizador de personajes como 'El inspector Ruanini', en la década de los 70; del indio goterero llamado 'Poca mano'; y de 'Cleofe', su ultimo personaje, una muchacha del servicio bastante pintoresca.

Estuvo ausente del elenco del programa, si no me equivoco, poco o más de una década. Los medios de la época la atribuían su ausencia a problemas de comprensión con el director-libretista, el también ya resucitado Humberto Martinez Salcedo. Prueba de ello fue su regreso al set de 'Sábados' después del deceso del famoso maestro "Salustiano Tapias, quien manejaba un humor mas serio y social diferente pero no de menor calidad que el de Carlos Sánchez".

Creo que su fuerte nunca fue el humor de tinte específicamente social y político profundo (que de hecho desapareció de dicho programa una vez desaparecido Don Humberto). Tampoco la imitación, ni mucho menos el contar chistes en el set. Su talento y su fuerza residían en la caracterización de todos esos personajes que reflejan el mundo marginado, pobre, campesino y sencillo, la fuente principal de inspiración del humor colombiano junto al de la política y la farándula.

Una vida en la tv

Desde mi tierna infancia, a mediados de los 70, cuando "empecé a tener uso de razón" junto al primer televisor que nos compro papá en casa, hicieron que aceptara y aprendiera a querer todas esas situaciones cómicas, la música y los personajes del programa, que junto al 'Minuto de Dios', es el más viejo de la televisión colombiana.

Al lado de Jaime 'El flaco' Agudelo, 'El Mocho' conformaba el excelente dúo de detectives 'Ruanini' y 'Bueno Bueno', quienes trabajaban para la Agencia K3. Todo aquello, no era más que una sátira hecha con inteligencia y buen humor. Una parodia a los personajes detectivescos de novela como Sherlock Holmes y Hércules Poirot (la diferencia es que aquí ninguno de los dos sobresalía por la sagacidad y el genio ), cuyos creadores Conan Doyle y Agatha Christie, respectivamente, siempre les hacían ver superiores en sagacidad y perspicacia frente a sus ayudantes o colaboradores (Watson en el caso del detective Holmes y Hasttinngs frente al detective belga Poirot). En sus numerosos sketches , donde se jugaba al investigador, permitieron al publico colombiano interesarse y por ende involucrarse en el famoso concurso 'Pille el detalle'. Así, el desafío semanal para los asiduos seguidores del programa era de encontrar el error de una frase o de una situación presentadas para hacerse acreedor a una buena suma de dinero.

El personaje del indio goterero se hizo simpático por echar mano de ingeniosos métodos para hacerse pagar siempre un trago del vaquero tacaño gringo, con el que, a su vez, se ridiculizaba con disimulo a la eterna presuntuosa imagen de los Yanquis, caracterizado por Enrique Colavizza.

El último personaje que le vi a 'El Mocho' fue 'Cleofe', una señora del servicio bien 'pintorretiada', atenta, fiel, servicial y muy ocurrente. De verdad me reí, en ocasiones a carcajada suelta de niño y adulto, junto a mi familia y mis amigos por muchos sábados y muchos años en Colombia gracias a 'El mocho' y sus compañeros de tan talentoso elenco.

Todos estos personajes se fueron el 18 de noviembre para nunca mas volver. Por eso quiero hacer llegar un mensaje de fortaleza y esperanza para todos sus familiares, amigos y compañeros de elenco del programa. Conserven y guarden para sí todo lo bueno que él les mostró y enseñó durante el tiempo que estuvo junto a ustedes. Es el mejor tributo que le pueden brindar.

* Colombiano residente en Camerún, África

