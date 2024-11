En este país insensible pero sensiblero –y nadie mejor que los politiqueros saben que lo es– no hay más eficaz anzuelo para la pesca de votos, semejante al señuelo para la caza de patos, que los niños. “Nuestros niños”, como los llama con aire de propietario cariñoso el presidente Iván Duque. “Los niños, niñas y adolescentes”, los define en palabras de correctísima corrección político-jurídica la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Y con el cebo vivo de los niños (y las niñas y los y las adolescentes) el Gobierno acaba de conseguir lo que considera en dos años su mayor triunfo: que sus mayorías en el Congreso aprueben la pena de cadena perpetua para los violadores de niños, niñas y adolescentes.

Es poco, digo, lo de los 40 años. Pero sería bastante menos todavía si esa pena de 60 reducida a 40 se cambiara, como va a pasar ahora, por la condena llamada de cadena perpetua. Llamada así equivocadamente. De acuerdo con el proyecto legislativo aprobado con entusiasmo por el Senado (77 votos por el sí, y 0 por el no; y 31 abstenciones de los críticos del Gobierno que se retiraron de la votación) la sentencia se debe revisar al cabo de 25 años. Y, si se cambia entonces, quedará en 16 años y medio. Si hay demanda sobre los nueve años restantes pagados por el preso la perderá, como es ya lo habitual, el Estado, que por lo visto solo sabe contratar para su defensa a los más ineptos abogados del país.

Porque Duque necesitaba un triunfo, y lo logró por el lado más cómodo y apetitoso para sus congresistas. Votan ellos a favor de los niños, y los malvados de la oposición votan en contra de los niños. Un voto histórico –como dicen de todo ahora. “Hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias y que esperábamos todos”, dice solemnemente Duque. “Se parte en dos la historia de nuestro país”, dice confiadamente la hija de la difunta impulsora de la estúpida norma. “Para que no vuelvan a violar ni asesinar a un solo niño”, insiste Duque. Si algo merece el nombre de populismo punitivo es eso.

No. De populismo a secas. Porque en la práctica no tiene efectos ni siquiera punitivos. No defiende a los niños. Beneficia a los violadores. Favorece la impunidad. Pero suena bien. Y en consecuencia da votos.