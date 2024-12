Eric Jensen es investigador y profesor de la universidad de Warwick, Inglaterra, este doctor en sociología de la Universidad de Cambrigde ha desarrollado proyectos de investigación sobre el impacto de los programas de educación que ocurren en espacios educativos no convencionales alrededor del mundo como London zoo, Chester zoo, Natural History Museum, San Diego Zoo Global, Smithsonian National Zoological Park, Parque das Aves, Sao Paulo Zoo, entre otros lugares.

Es un convencido de las bondades educativas de los zoológicos, Semana Sostenible habló con él para conocer su trabajo y conocer su posición frente al maltrato animal que se da en varios de estos lugares alrededor del mundo.

Semana Sostenible: Usted es un defensor de los zoológicos, ¿por qué es importante preservar estos espacios cuando hay una gran ola mundial que promueve su desaparición?

Eric Jensen: Hoy en día hay mucha evidencia que demuestra la importancia de tenerlos. Por ejemplo, en temas relacionados con la biodiversidad y para involucrar a la gente con la conservación. He realizado muchas investigaciones en torno a espacios no convencionales de aprendizaje o educación informal como zoológicos, museos y centros de ciencia y lo que he encontrado, en el contexto de los zoológicos, es que existen grandes oportunidades respecto al vínculo que se genera con el animal que está en exhibición y las personas que lo están viendo.

En el momento en que un niño tiene una experiencia con un animal que está viendo en tiempo real, puede generar procesos tan valiosos como la curiosidad. Esto permite que se cree una nueva perspectiva a través de un aprendizaje que permitirá cambiar las ideas que se tienen respecto a la conservación. Los zoológicos tienen una importancia inmensa en el contexto de crisis de biodiversidad que debemos enfrentar.

S.S.: ¿Qué hacer con los zoológicos que maltratan o no brindan un trato adecuado a los animales?

E.J.: Es inaceptable que haya maltrato animal dentro de los zoológicos. Además, sin duda esto afectará la posibilidad de que haya un aprendizaje verdadero. Es necesario que tengan un buen cuidado de los animales, si no lo hacen, pues no deberían tenerlos. Por ejemplo, muchos zoológicos tienen más animales de los que necesitan para cumplir con su misión. Una solución sería tener menos pero cuidar mejor de ellos.

S.S.: Aunque en algunos sitios a los animales se les da un buen trato, muchos consideran que al estar confinados ya están siendo maltratados…

E.J.: Los encierros pequeños afectan el aprendizaje. Lo que encontré es que los entornos donde se logran mejores oportunidades de conocimiento son aquellos que tienen un hábitat lo más parecido al sitio de vida silvestre de cada especie. Si una exhibición se ve muy artificial habrá pocas oportunidades de que los visitantes aprendan de los animales. Estos espacios deben ser rediseñados y reevaluados.

S.S.: ¿En dónde sí se cuida bien de los animales?

E.J.: En la actualidad hay muchos zoológicos que tienen un área de inmersión a lo largo de sus terrenos. Por ejemplo, el zoológico de Londres tiene exhibiciones donde se generan sensaciones que te relacionan con el clima, el ambiente y te permiten experimentar cómo es estar en una selva tropical.

En Brasil, en el parque de las aves, hay una inmersión donde puedes caminar entre diferentes pájaros. Hice una investigación respecto a este tema en particular y me di cuenta de las notables diferencias sobre cómo las personas se conectan con los animales en un hábitat artificial y cómo lo hacen cuando los ven en su medio silvestre. Cuando las experiencias de aprendizaje se dan en escenarios artificiales, se da un efecto contrario de total desconexión.