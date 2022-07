¿Qué ha pasado en los dos años del Premio Innovación Social?

Los dos años del Premio Innovación Social coinciden y tienen directa relación con uno de los eventos más complejos de la historia reciente: la irrupción del coronavirus. La pandemia de la covid-19 generó un enorme estrés en los sistemas de salud y obligó por varios meses al confinamiento obligatorio. Lo anterior tuvo consecuencias no vistas en la época contemporánea: cierre de negocios, una enorme debacle económica mundial y desempleo, entre otras crisis generadas a causa del covid desde hace dos años.

Muchas personas, sin embargo, vieron esta coyuntura como una oportunidad para repensar y crear proyectos, con el fin de afrontar los enormes retos que vive Colombia y el mundo como forma de buscar soluciones novedosas a las problemáticas del país. Ese ánimo para generar innovación social fue lo que motivó a crear la primera versión del Premio Innovación Social por parte de Allianz y SEMANA, junto con el apoyo de INNpulsa y el SENA. Un galardón que tiene como objetivo principal reconocer las iniciativas innovadoras que tienen un impacto social en el país durante el difícil contexto de la pandemia de la covid-19.

Tatiana Gaona, Compliance & Sustainability Office de Allianz, le explicó a SEMANA la principal motivación al crear el galardón: “Precisamente, el Premio a la Innovación Social es un reconocimiento a todas esas iniciativas que se han atrevido a dar un paso basado en la fuerza del conocimiento y que generan un impacto positivo a nivel social o ambiental. Con esto buscamos incentivar la cultura de la innovación en nuestro país, entendiéndose como aquella acción que supone una novedad y que, a la vez, genera valor a la sociedad de manera sostenible”.

En la primera edición, 116 postulaciones de todo el país fueron recibidas, en busca de ganar en alguna de las cuatro categorías propuestas: microempresas, organizaciones de base comunitaria, centros de investigación y desarrollo y entidades sin ánimo de lucro. 12 organizaciones fueron seleccionados como finalistas.

Esta versión inaugural se premió el pasado 24 de marzo del 2021. Ahí, el galardón lo obtuvo CrediFomento y SiembraCo, para la categoría de microempresas; Tierra grata, en la categoría de Entidades Sin Ánimo de Lucro; y Causa y Efecto, para Centros de Investigación y Desarrollo. En la categoría Organización de Base Comunitaria, los jurados consideraron que ningún postulante cumplía satisfactoriamente con todos los criterios para llevarse el premio, motivo por el cual decidieron otorgar dos premios en la categoría de microempresas.

Para finalistas y ganadores, la llegada del Premio Innovación Social 2020 significó un impulso y una visibilidad enorme para sus proyectos. En una conversación previa con SEMANA, Carlos Aguilar, gerente técnico de Causa y Efecto y ganadores en la categoría centros de investigación, consideró que el galardón fue “una forma de dar un empuje necesario para ser ya una empresa normal, no solo un startup, fue una manera de poder mejorar nuestras habilidades”.

Con el éxito de la primera edición, Fundación Allianz y Semana lanzaron una gran convocatoria para la segunda edición del Premio Innovación Social a finales del año 2021; en medio de la llamada “reactivación económica”. Esta convocatoria recibió 104 propuestas y su distribución en las 4 categorías fue la siguiente: 22 en microempresas, 74 en entidades sin ánimo de lucro, 7 en centros de investigación y desarrollo y 1 organización de base comunitaria. En esta ocasión, 10 organizaciones fueron seleccionados como finalistas.

De izquierda a derecha, La categoría entidades sin ánimo de lucro tuvo cinco finalistas en la segunda edición del galardón: Fundación She Is, la Corporación Mundial de la Mujer, la Italocolombiana del Monte Tabor, Trébola Organización Ecológica y la Fundación Todos Podemos Ayudar. - Foto: Allianz/Semana

El pasado martes 26 de julio del 2022 fue la ceremonia de premiación de la segunda edición del Premio a la Innovación Social. En esta edición, la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor y la Fundación She Is ganaron en entidades sin ánimo de lucro. Conceptos Plásticos y Grupo Empresarial Solanco en microempresas; junto con una mención especial para Biohexa. A decisión de los jurados, la categoría organización de base comunitaria y centro de investigación y desarrollo fueron declaradas desiertas, razón por la cual se dieron dos premios en las categorías antes mencionadas.

“Esta es la segunda vez que nos premian en el país y me da mucha alegría, porque es aquí donde trabajamos por tantas niñas que vienen del interior del país. Junto con la NASA, estamos transformando las comunidades”, comentó Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is, al momento de recibir su galardón.

Para Tatiana Gaona, Compliance & Sustainability Office de Allianz, la meta no solo es premiar a los ganadores, sino también es una forma de dar visibilidad a sus proyectos y reafirmó la voluntad de Allianz y los aliados en continuar iniciativas como el Premio Innovación Social.

“Sin duda, el hecho de visibilizar, impulsar y fortalecer diferentes iniciativas que, desde la sociedad civil y el empresariado colombiano, se han ejecutado en los últimos dos años con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente, a partir de la innovación social. Ha sido muy gratificante encontrar y descubrir los relatos que hay detrás de estos proyectos y que transforman las condiciones de vida en entornos vulnerables”, comentó la ejecutiva

Con ya dos exitosas ediciones, Allianz y SEMANA, junto con el apoyo de SENA e iNNpulsa, preparan la tercera edición del Premio Innovación Social. El galardón más innovador del país continúa, con su propósito de seguir incentivando el innovar con una mirada social. No se pierda ningún detalle y el inicio de las convocatorias en semana.com y en nuestras redes sociales de SEMANA y Allianz.