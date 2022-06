¿Quiénes están detrás del Premio Innovación Social 2021?

La irrupción de la pandemia Covid-19 en el año 2020 fue un antes y un después para el mundo entero. El estrés generado en los sistemas de salud y el confinamiento obligatorio, que si bien necesario, tuvo consecuencias enormes en las economías de la región y Colombia no fue la excepción. A dos años del inicio de la emergencia sanitaria, el año 2022 busca cimentar la reactivación económica valiéndose del progresivo levantamiento de restricciones lo cual ha permitido que, paulatinamente, la economía se recupere a niveles casi similares a épocas previas a la pandemia.

Esta coyuntura ha sido tomada, por muchos, como una oportunidad para repensar y crear proyectos, para incentivar esta reactivación y afrontar los enormes retos que vive Colombia y buscar soluciones novedosas a las problemáticas del país. Esto fue lo que impulsó a la Fundación Allianz y SEMANA a crear el Premio a la Innovación Social, que ahora, se prepara para dar a conocer a los ganadores de su segunda edición.

El galardón — que busca reconocer a las ideas más innovadoras— es el resultado de un trabajo multidisciplinario entre distintas organizaciones de Colombia. Desde la educación, el impulso al emprendimiento y el periodismo. ¿Quiénes están detrás del Gran Premio a la Innovación Social 2021?

Dar un empuje a la innovación en Colombia

Allianz, junto con diversos aliados, ha consolidado el Premio a la Innovación Social, que ahora se encuentra en su segunda edición. Tatiana Gaona, Compliance & Sustainability Office de Allianz, le explicó a SEMANA la principal aspiración en realizar este galardón: “La innovación alcanza su máximo potencial e importancia cuando impacta positivamente la calidad de vida de las personas. A través de la Fundación Allianz, y gracias a este premio, podemos identificar aquellas iniciativas que transforman la realidad social, ambiental y económica de las comunidades que más lo necesitan.”

Más de 150 propuestas se postularon en alguna de las cuatro categorías en esta segunda edición del galardón: entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de base comunitaria, microempresas y centros de investigación y desarrollo, desde distintas partes del país; teniendo las cuatro categorías su respectivo ganador por la idea más innovadora.

Otro de los objetivos de la Fundación Allianz con esta iniciativa es promover una transformación a largo en el proceso productivo, dando importancia al impacto social y la sostenibilidad ambiental que traen estás innovaciones, en especial en comunidades vulnerables de Colombia.

Educar para innovar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un organismo estatal encargado de la enseñanza técnica a los colombianos. Creado en 1957, este ente de aprendizaje se ha encargado del fomento a la formalización laboral en el país y el establecimiento de emprendimientos y empresas.

SENA tuvo una importante labor en el Premio Innovación Social 2021: la realización de la secretaría técnica, en conjunto con la Fundación Allianz e iNNpulsa. Este proceso se encargó de valorar individualmente cada uno de los proyectos postulados luego del cierre de la convocatoria el pasado 21 de febrero del 2022, con el fin de verificar si cumplían las condiciones para participar.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un organismo encargado del fomento a la formalización laboral en el país y el establecimiento de emprendimientos y empresas. Una de sus misiones es promover a la innovación y tecnología en Colombia. - Foto: SENA

Para lo anterior, SENA tuvo en cuenta aspectos como: la relevancia y factor innovación, es decir, que la innovación postulada deba tener una importancia en la región o comunidad que estén impactando. En segundo lugar, que los resultados de la organización sean sustentables a medio y largo plazo. Como último criterio, que el impacto ambiental o social de la innovación sea medible cualitativa o cuantitativamente. Para cualquier postulación, cumplir con estos requisitos iniciales era clave para avanzar a las siguientes etapas del premio.

Una vez se seleccionó aquellos que cumplen los requisitos básicos, se hizo la preselección para llegar a unos finalistas, sobre los cuales el jurado escogerá a cuatro ganadores. Un jurado conformado por un grupo variado de expertos de múltiples disciplinas y áreas, entre líderes de compañías e independientes, con diferentes expectativas del premio.

Incentivar la innovación por el país

INNpulsa Colombia es la entidad del Gobierno Nacional que promueve el emprendimiento y la innovación. De acuerdo con Sergio Andrés Mendoza Paredes, vicepresidente de escalamiento e innovación, el principal objetivo de iNNpulsa para apoyar el Gran Premio a la Innovación Social es intensificar la idea del ‘triple impacto’: que haya un valor económico, pero con una mirada social e impacto ambiental que genera una organización.

“Este contexto ratifica nuestro apoyo al Premio de Allianz, gracias a que este galardón genera incentivos y da visibilidad a entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de base comunitaria y centros de Investigación y desarrollo, que sin duda están impactando y generando un interés e impacto social muy interesante a través de la innovación.”, explicó el vicepresidente.

INNpulsa Colombia es la entidad del Gobierno Nacional que promueve el emprendimiento y la innovación, fomentando la idea del 'triple impacto'. - Foto: iNNpulsa

Según Ana Patricia Ospino Medina, ejecutiva de crecimiento de iNNpulsa, el objetivo de las entidades y organizaciones está cambiando, siendo importante crecer económicamente, pero entendiendo las responsabilidades del mundo actual, la idea del ‘triple impacto’. Otra de las claves para este ente nacional es dar visibilidad a aquellas entidades que dan ese valor ambiental y sostenible a largo plazo, a través de la innovación social, siendo una forma que haya más proyectos innovadores.

“Es entender que cuando uno habla de Innovación social, no es algo que hacemos por mostrar tal como sucede en el greenwashing, para decir ‘sí, yo soy ambientalmente sostenible y responsable’, no. La idea es mostrar que esto cuando se hace a conciencia y propósito en las organizaciones, puede generar un impacto no solo económico, sino entendiendo que estamos respetando los ciclos naturales.”, concluyó Ana Patricia Ospino Medina.

El trabajo de la Fundación Allianz y SEMANA, con el apoyo de INNpulsa y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es completando por la Universidad Minuto de Dios y la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares, hace posible traer una segunda edición del Gran Premio a la Innovación Social, el cual se encuentra en su recta final y pronto se dará a conocer a los ganadores y junto con la ceremonia de premiación.