Allianz y SEMANA premiaron nuevamente a las organizaciones más innovadoras del país

Luego de un largo proceso de convocatoria y evaluación que llevó a los organizadores del proyecto a recorrer varios departamentos y municipios de Colombia, el Premio Innovación Social 2021 cumplió su objetivo de exaltar por segunda vez las propuestas más innovadoras que generan impacto social, ambiental y/o económico en comunidades vulnerables y apartadas del territorio nacional.

En la ceremonia se dio a conocer el veredicto del jurado en cada una de las categorías participantes del premio: entidades sin ánimo de lucro, microempresas, organizaciones de base comunitaria y centros de investigación y desarrollo.

La jornada arrancó con la presentación de las bases de este reconocimiento, entre las cuales se contempló el cumplimiento de criterios de innovación, impacto, pertinencia y proyección en cada uno de los 104 postulados en esta segunda edición. Así mismo, se evaluó la capacidad de cada propuesta para generar ideas novedosas que se puedan medir según su impacto social, económico o ambiental, así como su capacidad de generar cambios en los servicios o productos tradicionales.

Antes de conocer a los ganadores, María Angélica Restrepo, directora de comunicaciones de Allianz, comentó: “Con nuestro Premio Innovación Social 2021 impulsamos y reconocemos a quienes más lo necesitan, a través de iniciativas de alto impacto y largo aliento. Este premio se ha convertido en una acción emblemática para nuestra organización y, a través del galardón, hemos recorrido una serie de iniciativas que hoy están cambiando vidas”.

Por su parte Vicky Dávila, directora general de SEMANA, resaltó que, cuando se habla de innovación, se habla de oportunidades, de innovar para mejorar. “Por eso hoy buscamos premiar, mostrar que, sí se puede, a todos que tengan una idea o proyecto. Que, si es posible mejorar su comunidad y el país, a través de la innovación social”, agregó la directora.

La segunda versión del premio también contó con una secretaría técnica conformada por integrantes del SENA, INNpulsa y Fundación Allianz, que se encargó de seleccionar los 10 finalistas que hoy compitieron por el reconocimiento. “Nuestra principal motivación es tener la oportunidad de generar la conexión de los procesos de innovación con realidades locales y empresariales, sobre todo para los más jóvenes”, comentó Hernán Fuentes, director de empleo, trabajo y emprendimiento del SENA.

David Colmenares Spencer, presidente de Allianz Colombia, fue uno de los jurados del Premio Innovación Social 2021. - Foto: Diana Rey

En cuanto al jurado, estuvo integrado por: David Colmenares, CEO de Allianz Colombia; Vicky Dávila, directora general de Semana; Leidy Jhoanna Sierra, coordinadora nacional de emprendimiento del SENA; Sergio Mendoza, vicepresidente de escalamiento e innovación de INNpulsa; Constanza Correa, directora de sostenibilidad y educación de la Cámara Colombo-Alemana; María Eugenia Rey, presidente de la junta directiva ANDI, junta directiva Consejo Mundial de Energía y presidente del Grupo Evolution y Roberto Navas, asesor patrimonial y de filantropía e inversionista de impacto.

Antes de conocer a los galardonados por categoría, los ganadores de la primera edición del Premio Innovación Social dieron unas palabras. Tal fue el caso de Carlos Aguilar, gerente técnico de Causa y Efecto y ganadores en la categoría centros de investigación, quien comentó: “Gracias al premio, hemos mejorado muchas habilidades, en especial, en la negociación. A través de las mentorías de Allianz, hemos aprendido a negociar de ‘tú a tú’ con cualquier organización. Ya podemos decir que somos una empresa constituida”.

Por un lado, Camilo Ramos, director ejecutivo de SiembraCo y ganador en la categoría de microempresas, resaltó el valor del constante acompañamiento de Allianz y sus mentores como forma de agregar a la propuesta de valor y mejorar el sistema financiero de la organización. “Felicitaciones a todos los que ganaron, es una puerta para un nuevo camino lleno de oportunidades. Aprovechen los acompañamientos de Allianz, SEMANA e iNNpulsa. Para aquellos que no ganaron, un no es la puerta a muchas oportunidades y que llegar a ser finalistas es porque tienen un enorme valor”, comentó el director ejecutivo de SiembraCo.

Indalecio Dangond Baquero, Fundador de Credifomento y ganador en la categoría microempresas, resaltó la importancia de la visibilidad dada por SEMANA, como una forma de darse a conocer y atraer más proyectos. Ánimo a finalistas y ganadores a seguir con su importante labor. - Foto: Allianz/Semana

Por otro lado, Indalecio Dangond Baquero, Fundador de Credifomento y ganador en la categoría microempresas, resaltó la importancia de la visibilidad dada por SEMANA, como una forma de darse a conocer y atraer más proyectos, permitiendo que más campesinos pudieran acceder a los sistemas financieros. "Solo me resta desearles muchos éxitos a todos los participantes y ganadores de este importante premio de Allianz. Nunca claudiquen, porque en temas de innovación social uno encuentra muchas dificultades, pero cuando se tiene pasión y amor por lo que hace, siempre se sale adelante", concluyó Dangond.

El momento de conocer a los ganadores despertó múltiples emociones en cada participante y, naturalmente, en los ganadores de cada categoría. En el caso de las microempresas, el jurado decidió unánimemente declarar dos ganadores: Grupo Empresarial Solanco y Conceptos Plásticos, ambas propuestas involucradas en reducir la huella ambiental generada por las actividades humanas. La primera microempresa, Grupo Empresarial Solanco, son los creadores de God Oil, un aceite que funciona como mecanismo para mitigar los derrames de petróleo. La segunda, Conceptos Plásticos, siendo una iniciativa que convierte plásticos de un solo uso en ladrillos para escuelas y casas en el mundo rural de Colombia y Costa de Marfil.

Tatiana Solanco, directora del Grupo Empresarial Solanco, dedicó el triunfo a “todos los involucrados con nuestra organización y con las comunidades las cuales hemos apoyado por regresarles su saneamiento básico. Ellos nos dan propósito para seguir limpiando zonas afectadas por derrames de petróleo”. En el caso de Conceptos Plásticos, Isabel Cristina Gámez, CEO, agradeció el triunfo a los organizadores del premio e invitó a las empresas a generar esa “capacidad de cambio e impacto positivo para que haya transformación social”.

Adicionalmente, el jurado decidió unánimemente hacer una mención de honor a Biohexa, que, bajo el liderazgo de su cofundador, Hugo Andrés López, ha realizado una labor para tecnificar el campo colombiano e integrar a la población migrante venezolana que ha llegado al país.

Carolina Morales Ramírez, líder de gestión de conocimiento de ALSEC Alimentos Secos, agradeció la visibilidad por parte de SEMANA y el apoyo de Allianz para mejorar sus procesos. - Foto: Allianz/Semana

En la categoría de centros de investigación, el único finalista fue ALSEC Alimentos Secos, luego de una rigurosa revisión de la secretaría técnica donde había siete postulados. El jurado reafirmó que ALSEC es una iniciativa muy valiosa, una propuesta investigativa que se encarga de procesar alimentos y convertirlos en polvo o cápsulas para productores de alimentos, en especial el asaí, fruto adquirido a comunidades del municipio de vigía del fuerte, en lo profundo del Urabá antioqueño. Sin embargo, es necesario profundizar aún más en la investigación y el desarrollo del producto. Por tal motivo, se declaró desierto el premio en esta categoría.

Sobre esto, Carolina Morales Ramírez, líder de gestión de conocimiento de ALSEC Alimentos Secos, expresó: “agradecemos a Allianz, en compañía de su Fundación y SEMANA por permitirnos participar en este galardón y darnos la visibilidad para mostrar nuestro propósito que es crear alimentos para cambiar el mundo, en compañía de la ciencia, tecnología e innovación, protegiendo nuestras selvas y ecosistemas”.

De izquierda a derecha, La categoría entidades sin ánimo de lucro tuvo cinco finalistas: Fundación She Is, la Corporación Mundial de la Mujer, la Italocolombiana del Monte Tabor, Trébola Organización Ecológica y la Fundación Todos Podemos Ayudar. - Foto: Allianz/Semana

Por el lado de las entidades sin ánimo de lucro, el premio se lo llevaron la Fundación She Is y la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor: la primera encargada de promover las carreras científicas en niñas en condición vulnerable en Colombia, junto con el Space Center de la NASA y la segunda, creadores del Barco Hospital San Raffaele, un navío que tiene como objetivo ofrecer servicios de salud en comunidades del litoral pacífico, en especial aquellas sin infraestructura de atención médica.

Por una parte, Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is, no pudo contener la emoción y resaltó: “Esta es la segunda vez que nos premian en el país y me da mucha alegría, porque es aquí donde trabajamos por tantas niñas que vienen del interior del país. Junto con la NASA, estamos transformando las comunidades”. Diego Posso, presidente de la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor, agradeció “la visibilidad que nos han dado en el trabajo que hemos hecho en 12 años. Hemos atendido a miles. Gracias por fijarse en nuestro ‘barquito’, como le dicen en el pacífico”.

La categoría de organizaciones de base comunitaria fue también declarada desierta y el jurado invitó a que, en la tercera edición, se presenten más proyectos y que se siga trabajando para cumplir los criterios. Este premio, que también contó con el patrocinio de Excellentiam y Administración Operativa Automotriz, otorgó 12 millones de pesos a cada ganador, una estatuilla realizada por la artista Claudia Hakim y diferentes servicios de acompañamiento y mentoría de Allianz, SENA, INNpulsa y SEMANA.