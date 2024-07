Panteras Negras: Todo el poder para el pueblo

Los grupos de patrullaje iban armados, tal como lo permitía y permite aún hoy en día la ley norteamericana. El naciente partido quería ejercer una vigilancia activa a favor de la igualdad de los derechos civiles y construir una propuesta política que empoderara a los miembros de la comunidad negra, víctimas de racismo, violencia y segregación social. Sus peticiones eran claras y se resumían en diez puntos: libertad, empleo, compensaciones financieras, vivienda, educación, salud, no brutalidad policial, no violencia, justicia y tierra. Este programa estaba basado en un híbrido de ideologías de izquierda que iban desde Marx hasta Mao, pasando por la Revolución cubana y los escritos del Che. De manera más evidente, era una forma de rendirle tributo a la figura de dos mártires contemporáneos que marcarían la historia de la raza negra en Estados Unidos y que fueron vilmente asesinados: Malcolm X y Martin Luther King.

All the power to the people, Afiche. Impresión offset, 38x57 cm.

We are soldiers in the army. (Circa, 1970). Afiche-Impresión offset, 35,5 x 50,4 cm.

Fajardo y Fresneda propusieron la exposición al Banco de la República, y de la mano de Murray entraron a un mundo que no es de fácil acceso. En dos viajes pudieron no solo conocer y trabajar con el artista de las Panteras Negras, sino conocer a su fundador, Bobby Seale.

Aunque la obra de Emory ya había salido a la luz pública, y ya había sido legitimada en exposiciones en el moca, de Los Ángeles, o el New Museum, de Nueva York, solo fue hasta entrado el siglo xxi que la gráfica de las Panteras encontró eco en el gran público, gracias no solo a las muestras sino a un libro publicado en Nueva York, por la editorial Rizzoli. La exposición, que se podrá ver en la Casa Republicana, hace parte del archivo de los coleccionistas Alden y Mary Kimbrough, que tienen a buen recaudo un enorme material sobre cultura popular negra en Estados Unidos.

Tanto Fresneda como Fajardo pensaban que iban a encontrar dibujos originales y obras clave de la época. Sin embargo, se encontraron a un hombre que no creía en el mito del artista ni en la unicidad de las obras. Al contrario, les dijo Douglas, el poder estaba en la reproducción masiva, en la posibilidad de comunicar un mensaje que podría parecer violento, pero que, en general, partía de la realidad misma. Perros policía atacando a la gente, chorros de agua aplastando manifestantes o condiciones evidentes de miseria e incluso matanzas injustificadas eran la materia prima para sus obras. “Mi arte informa y persuade a la gente sobre ciertos hechos. En ese sentido no necesariamente todo lo que hago es provocativo. Mucho está basado en hechos reales. Puede ser una interpretación subversiva de esos hechos, pero no es distorsionada. Se trata de transformar mentes. Y por eso te vuelves el enemigo público número uno”, dice en una grabación que le hicieron Fajardo y Fresneda el año pasado.

A esto Douglas le añade texturas o patrones que le dan cierta gradación a los espacios en blanco. También utiliza fotocollages y fotografías a dos tonos con subtítulos crueles y contundentes: “¡Maten a los codiciosos propietarios de tugurios!”. “¡Solo espera a que tenga edad para usar el sombrero de mi padre y disparar su escopeta!”. “¡He vivido momentos difíciles en la tierra de las oportunidades!”. Ahora imaginen todo esto acompañado de una canción protesta de Nina Simone, Curtis Mayfield o Stevie Wonder. Esos eran el aura y el carisma visual que se construyeron alrededor de las Panteras y la negritud. Una imaginería que tuvo su momento cumbre cuando Tommie Smith y John Carlos, dos atletas afroamericanos que se ubicaron primero y tercero en los Juegos Olímpicos de México 86, en pleno podio y ante millones de observadores, levantaron su puño en alto, con un guante negro, en apoyo a toda la reivindicación de su raza.

Y es, también, un repaso visual de lo que significaron sus obras para el movimiento negro de liberación; pero sobre todo, ¡Todo el poder para el pueblo! es un determinado cross de derecha a la mandíbula de cualquier sistema de gobierno que no abogue por la igualdad de derechos.