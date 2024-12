Carlos Ghosn: la caída del "dios de los autos"

Pero Ghosn no sabía lo que le esperaba dentro de la terminal.

No solo era el presidente de Nissan , sino también el responsable de haber salvado de una posible bancarrota al gigante japonés. También era director ejecutivo del fabricante francés de automóviles Renault , y el impulsor de una alianza global entre ambos. Y junto con el más pequeño Mitsubishi, formaron un imperio que vendía más de 10 millones de automóviles al año .

No fue el único arrestado: Greg Kelly , uno de sus confidentes más cercanos, fue detenido tras aterrizar en un aeropuerto japonés proveniente de Estados Unidos, luego de haber sido convocado a lo que él pensaba que era una reunión urgente.

No obstante, sus movimientos estaban severamente restringidos . Le prohibieron ver o comunicarse con su esposa y, en la víspera de Navidad, cuando se le permitió hablar con ella por internet, un privilegio muy raro aprobado por el tribunal, un abogado estuvo presente, escuchándolo todo.

Kelly, que padece de problemas en la columna, fue puesto en libertad bajo fianza un mes después, pero no antes de que su esposa Dee publicara un video desde EE.UU. en el que se quejaba del tratamiento que recibía su marido por parte de las autoridades japonesas.

Fue interrogada más tarde por las autoridades, aparentemente como parte de la investigación sobre su esposo. No fue acusada en ese momento, pero abandonó el país poco después.

Todavía faltan detalles sobre la fuga de Ghosn, pero sin duda fue audaz, arriesgada y bien planificada . No hubo nada disimulado sobre la salida de su casa en Tokio. Cerca de la hora del almuerzo del 29 de diciembre, Ghosn simplemente abandonó del edificio.

Al llegar a Osaka, los tres hombres se fueron a otro hotel. Unas horas más tarde, según la emisora ??NHK, dos de ellos se fueron al aeropuerto, pero no había señales de Ghosn. Se cree que estaba oculto en una de las dos grandes maletas negras que llevaban con ellos, que parecían cajas.

Ghosn se iría de Japón tal y como había llegado hacía más de un año: a bordo de un avión privado. Pero si llegó como un emperador de la industria automotriz, se fue como fugitivo, escondido en una caja.

Esa, al menos, es la historia que ha circulado. Pero en una larga entrevista en Beirut con el periodista John Simpson de la BBC, Ghosn se negó a confirmar cualquier detalle de su fuga, más allá del hecho de que había salido por la puerta principal de su hogar en la capital japonesa.

Cuando se le preguntó cómo había sido estar escondido en una caja, se echó a reír, antes de negar que tal hecho había sucedido. "No sé de qué estás hablando. Probablemente la última vez que estuve en una caja, era un niño, ya sabes, jugando. "No recuerdo nada de esto, así que no puedo comentarlo".

Pero se ha informado que cerca de las 11pm del domingo 29 de diciembre, el avión que transportaba a Ghosn y a sus compañeros despegó de Japón con destino a Turquía.