El gobierno británico teme que estén dadas "todas las posibilidades" para que fracasen las negociaciones con la Unión Europea (UE) sobre el posbrexit, dijo el lunes una fuente gubernamental de alto rango.

Los negociadores del Reino Unido y la UE no han logrado "ningún progreso tangible", dijo la fuente, y agregó que, "si bien no consideramos que este proceso esté cerrado, las cosas se ven muy complicadas y hay muchas posibilidades de que no lleguemos" a un acuerdo.

En un comunicado conjunto, Londres y Bruselas señalaron que, en un diálogo telefónico, Johnson y Von der Leyen estuvieron "concordaron en que no están reunidas las condiciones para finalizar un acuerdo" y demandaron a sus equipos negociadores "preparar un encuentro en Bruselas en los próximos días", al cual asistirá el primer ministro británico.

Las negociaciones quedaron estancadas en tres temas: derechos de navíos pesqueros europeos para capturas en aguas británicas, normas de competición y ayudas estatales, y la gestión legal de la futura relación, en particular la solución de controversias.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tienen en agenda una cumbre jueves y viernes, y diversas fuentes diplomáticas habían señalado este lunes que querían la cuestión del Brexit zanjada antes de esa reunión.

El anuncio de la visita de Johnson a Bruselas, en tanto, sugiere que los equipos negociadores ya llegaron al límite de sus mandatos, y que ahora la decisión política final quedaría en manos de los máximos líderes.

Después de una "pausa" anunciada en el viernes en las negociaciones por la imposibilidad de un acuerdo, Johnson y Von der Leyen acordaron el sábado un esfuerzo in extremis que comenzó el domingo en Bruselas, en una desesperada carrera contra el reloj.

No obstante, el principal negociador europeo, el francés Michel Barnier, presentó en la mañana de este lunes un panorama de las negociaciones a los embajadores ante la UE y les admitió que no se habían registrado avances.

En la tarde del lunes, el Consejo Europeo sorprendió al divulgar imágenes sin sonido de una videoconferencia entre el titular, Charles Michel, y Von de Leyen, con Angela Merkel (Alemania) y Emmanuel Macron (Francia).

Una fuente de la Unión Europea consultada por AFP confirmó que el estado de las negociaciones posbrexit había formado parte de la agenda de las conversaciones.

