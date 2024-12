Además, “un pequeño número de países está mejorando, pero no lo suficiente como para cambiar la dirección general”, explicó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la Consulta Nacional de Italia.

Georgieva aseguró que la entidad dará a conocer un nuevo pronóstico el 24 de junio y se espera que refleje las condiciones extremadamente difíciles. “En abril, proyectamos -3% para el crecimiento global en 2020”, dijo.

Respecto a los mercados, la jefa del FMI expresó que están casi hasta donde estaban antes de la pandemia. Y esto también está probablemente anclado en esta considerable inyección de liquidez, que ha respaldado el aumento de los precios de los activos. “Veremos cómo evolucionan, incluso a medida que los desarrollos en la economía real se vuelven más evidentes”.

Sobre cómo está evolucionando la crisis, se puede señalar “una gran herida”, y es el colapso dramático del comercio. Y preocupa más el hecho de que esta inclinación natural se ve reflejada por la cuarentena. La directora del FMI especula una reversión sustancial de la integración en la economía mundial que ha beneficiado tanto.

“Esta pandemia ha sido, y sigue siendo, como la caída del dominó. Hemos visto el impacto en China, Asia, Italia, Estados Unidos y ahora Brasil. Vemos que el sur de Asia está en alto riesgo. Ahora observamos en África, incluida Sudáfrica, un aumento de casos. Y todos sabemos que no se acaba hasta que se termina en todas partes”, dijo Georgieva.

Y aseguró que se sabe que se avanzará en la recuperación completa de la economía, una vez que haya una vacuna y tratamientos.

Ahora se ven un par de compañías que comienzan los ensayos en junio y julio, y la esperanza de una vacuna a gran escala.

También se conoce que de la pandemia saldrán mayores déficits y mayores deudas. “Es muy probable que veamos más quiebras y un mayor desempleo, en parte estructural, y desafortunadamente, vemos el riesgo de mayores niveles de pobreza y desigualdad”, manifestó.

Finalmente aseguró, “debemos tener cuidado de no retirar el estímulo demasiado rápido, si queremos asegurarnos de que la recuperación mantenga el impulso”.

Y le dijo al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, quien será el presidente del G20 durante 2021, “usted estará en el asiento del conductor cuando el mundo tendrá que elegir el camino de más cooperación o el camino hacia una mayor fragmentación”.

Además, solicitó avanzar en la agenda comercial global con el fin de reformar el sistema de comercio mundial, para que, de esta manera, los costos no suban, los ingresos no bajen y la pobreza no aumente.

Pidió una legislación crítica a escala mundial para gravar eficazmente el sector digital y focalizar esfuerzos en la sostenibilidad de la deuda.

Puntualizó en que “será un año para revivir o perder el acuerdo de París". "Y aquí sé que trabajará en estrecha colaboración con sus socios en el Reino Unido”, agregó.