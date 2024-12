La delgada banda ancha: los problemas de internet en cuarentena

No hay razón de peso para justificar el irregular comportamiento de internet que se presentó en Colombia durante las primeras semanas de la cuarentena. Las mediciones de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) fueron claras en señalar que el consumo ni siquiera amenaza a la capacidad instalada que tiene el país en conectividad.

Por banda ancha se entiende al menos 25 megas de descarga y 5 megas de subida, para un agregado de 30 megas. Muy pocos hogares en el país disfrutan de eso, y es la razón por la cual los planes de internet más populares, de entre 5 y 10 megas, no alcanzan la categoría de banda ancha oficial en el país. Pero, al parecer, los suscriptores colombianos ni siquiera reciben esa magnitud. Un reciente informe del instituto británico Cable.co.uk, cuyas mediciones son ampliamente respetadas, ubica a Colombia en el puesto 131 en velocidad de internet, con un ancho de banda promedio de 3,4 megas reales. La velocidad promedio real en Taiwán es de 85 megas. No es que los ciudadanos demanden demasiado, sino que la oferta es pobre.

Diversos factores explican la situación. Es posible que los proveedores de internet estén abusando de la técnica de reúso, que les permite utilizar la probabilística para destinar, por ejemplo, 10 megas para igual número de hogares vecinos, a pesar de que cada uno esté pagando una suscripción de 10 megas. No todos se conectarán a la misma hora, y si se conectan no necesitarán todo el tiempo la cantidad total contratada. No es ilegal y lo hacen casi todos los proveedores en el planeta, sin embargo, la tasa de reúso debería modificarse en esta temporada, para asegurar la calidad del servicio. Carlos Duque, gerente de Infinet Wireless, considera que con el pico de demanda producido en cuarentena, el reúso debería ser revisado. El exdirector de la CRC Germán Darío Arias dice que Colombia está muy lejos de tener verdadera banda ancha y que con la capacidad de las redes, “no veo por qué la calidad tenga que bajar”. Pero bajó. Las quejas de los usuarios así lo demuestran.