Lo primero y más importante es entender el significado de gobierno corporativo, concepto que se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los accionistas, el directorio o junta directiva y la alta administración. Esta hoja de ruta es indispensable para el buen funcionamiento y correcto desempeño de funciones.

Lo primero y fundamental es que todas las partes tengan la información necesaria a la hora de tomar decisiones: si la media gerencia no le cuenta a la alta gerencia o si la alta gerencia no tiene informados a los miembros de junta, etc. Es por eso que, en muchas compañías en Estados Unidos, los miembros de junta tienen oficina dentro de la empresa, para estar más empapados de lo que está pasando sin entrar a coadministrar la compañía.

En Colombia existe por normatividad la responsabilidad de los miembros de junta directiva como administradores de esta. Por eso, antes de aceptar ser miembro de un órgano así, se debe tener claridad sobre la empresa, sus accionistas, su administración y sus normas internas. Ser miembro de junta no es un honor, es un compromiso con los accionistas.

Hay unos protocolos importantes que los miembros de junta directiva deben saber para hacer bien su labor: