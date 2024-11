El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dedicará los primeros días del inicio de su mandato, el próximo mes de enero, a dos tareas fundamentales: la lucha contra el coronavirus y la eliminación de las órdenes ejecutivas firmadas por el que sería ya su predecesor, Donald Trump.

Fin de la ‘era Trump‘

Plazos

, en lo que se antoja un difícil período de transición. Si finalmente las demandas de Trump caen en saco roto, Biden asumirá el poder el próximo 20 de enero con cuatro objetivos en mente: la reincorporación inmediata del país a la Organización Mundial de la Salud y los acuerdos medioambientales de París. Lea también: Cinco datos que tal vez no sabía de Biden, ganador de las elecciones de EE. UU. Asimismo, asumirá la suspensión del veto de entrada a residentes de ciertos países musulmanes y la reanudación del protocolo de estancia para migrantes ilegales que llegaron al país siendo menores de edad; los llamados "soñadores" o "dreamers", según han informado fuentes de la campaña al ‘Washington Post‘.Para empezar, el presidente electo anunciará este mismo lunes a los doce integrantes de un comité de expertos para combatir la epidemia de coronavirus, según fuentes cercanas citadas por la cadena CNN. Esta comisión, de acuerdo con las fuentes, estará dirigida por tres copresidentes: el exdirector de la sanidad pública estadounidense Vivek Murthy, el excomisario de Alimentación y Medicamentos David Kessler y la profesora de la Universidad de Yale Marcella Nunez-Smith. Sin embargo, ni Biden ni los asesores pierden de vista la situación actual.Le puede interesar: El coronavirus roza los 50 millones de contagios en todo el mundo este domingo De lo contrario, si permanece bajo control de la oposición republicana, Biden podría verse obligado a imponer su potestad presidencial, un modelo de toma de decisiones no muy bien visto porpor su carácter unilateral. "El equipo de políticas de Biden están muy centrado en el poder ejecutivo del presidente, y anticipo que, si el Senado se convierte en un obstáculo, la Administración Biden podría usar el modelo de órdenes ejecutivas a diestro y siniestro", según una fuente.Sin embargo,todavía no contempla esa opción abiertamente, aunque algunos nombres hayan comenzado a flotar en el ambiente, como el de la exembajadora ante la ONU Susan Rice como nueva secretaria de estado o el precandidato presidencial Pete Buttigieg como secretario para Asuntos de Veteranos de guerra, según ‘Politico‘., de quien Biden fue vicepresidente, e instaurar un nuevo código ético en la Casa Blanca que obliga a su Administración a mantenerse al margen de las, después de años de intromisión de Trump. Sobre la lucha contra la pandemia, además del equipo mencionado, Biden tiene intención de reunirse con el epidemiólogo Anthony Fauci, uno de los rostros más conocidos de la lucha contra el virus en EE. UU., y protagonista de un tiempo a esta parte de numerosos desencuentros con Trump por la reticencia del presidente saliente a recomendar el uso obligatorio de la mascarilla facial como medida de protección. Lea también: Kamala Harris hace historia y se convierte en primera vicepresidenta de EE. UU. En este sentido,a un responsable de la producción y distribución de pruebas, futuras vacunas y material médico, de acuerdo con las fuentes consultadas por el diario estadounidense. Para desempeñar esta labor, el equipo de transición de Biden, liderado por su asesor Ted Kaufman, ya ha recibido los permisos de seguridad pertinentes a la hora de informarse sobre los pormenores de todos estos ámbitos tratados aquí. Sin embargo, también se están preparando para lo que podría ser una difícil transición,El periodo entre las elecciones y el 20 de enero, en los casos en que hay cambio de presidente, tiene una función muy destacada en Estados Unidos, ya que permite al mandatario entrante ir conformando a su equipo e ir tomando contacto con la Administración saliente, en aras de empaparse de todos los aspectos de la maquinaría del Estado.Tener que esperar por ejemplo hasta diciembre, demoraría este proceso, algo que ya le ocurrió en su momento a George W. Bush. En este sentido, el equipo de Biden tiene muy en cuenta que es la jefa de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) la que dictamina que los resultados de las elecciones son definitivos, lo que permitirá al equipo de transición de Biden expandir su trabajo y obtener acceso a los fondos del Gobierno. Lea también: Cinco datos que tal vez no sabía de Biden, ganador de las elecciones de EE. UU. Por ello, los asesores del presidente electo dicen que están preparados para emprender acciones legales si la administradora, Emily W. Murphy, designada por Trump, retrasa esa decisión, según fuentes próximas a la campaña. Pamela Pennington, portavoz de la GSA, ha asegurado que Murphy determinaría. Hasta que se tome esa decisión, recuerda, el equipo de transición de Biden continuaría recibiendo acceso limitado a los recursos gubernamentales. La pantanosa transición de Trump a Biden, rivalizada quizás solo en 1860-1861, cuando los estados del Sur se separaron antes de que Abraham Lincoln asumiera el cargo, y 1932-1933, cuando Herbert Hoover trató de socavar a Franklin D. Roosevelt y evitar que implementara sus políticas del New Deal.